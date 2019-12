PowerA Spectra: la prova di un controller per PC e Xbox One con illuminazione Led

Concludiamo con la caratteristica distintiva di questo controller, la vistosa illuminazione Led inserita lungo tutto il bordo dello Spectra e intorno ai vari comandi. Led disponibili in sette diverse tinte a cui si aggiunge una modalità che varia in continuazione la colorazione del sistema di illuminazione. Colori selezionabili tramite un pulsante dedicato presente sul retro dello Spectra, utile anche a disattivare i Led. Assente la possibilità di regolare l’intensità dell'illuminazione integrata.

Lato inferiore che ospita anche due pulsanti programmabili dall’utente, tramite un bottone dedicato, che possono sostituire tutti i comandi del pad ad eccezione del movimento degli stick analogici. Non manca, infine, l'ingresso per il jack da 3,5 mm delle cuffie.

Un controller, con licenza ufficiale Microsoft, compatibile con Xbox One e Pc con Windows 10, che si distingue anche per la possibilità di regolare la corsa dei grilletti in tre diverse posizioni, tramite due comandi nella parte inferiore.

Lo Spectra riprende le forme del controller ufficiale di Xbox One, ma si distingue da quest'ultimo per la presenza di un rivestimento gommato nella parte superiore, utile ad aumentare il grip del gamepad.

Gamepad dotato di collegamento via cavo, che si distingue per la presenza di un vistoso sistema di illuminazione Led , equipaggiato anche con due tasti programmabili e trigger regolabili.

Continua il nostro viaggio nel mondo delle periferiche da gioco per PC e Xbox One e dopo la recensione del PowerA Fusion Pro proviamo oggi un altro controller sempre realizzato dall’azienda americana, lo Spectra .