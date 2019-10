PlayStation 5: svelate nuove funzionalità e data di uscita

Da Sony arrivano nuove informazioni sulla Playstation 5. L’azienda giapponese ha svelato la data di uscita, confermando che la console arriverà in tempo per le feste natalizie del 2020; console che sarà dotata, inoltre, di inedite funzionalità.

Si parte dalla memoria interna basata su SSD che garantirà tempi di installazione e caricamento dei videogiochi decisamente più ridotti rispetto alla PS4.

I giochi fisici su PlayStation 5 utilizzeranno dischi da 100 GB da inserire all’interno di un'unità ottica in grado anche di leggere i Bluray 4K. L'installazione del gioco sarà sempre obbligatoria.

PlayStation 5 avrà, inoltre, un'inedita interfaccia utente che consentirà al giocatore di accedere in modo semplice e veloce ad una serie di informazioni ed attività in tempo reale sulle funzioni dedicate al multiplayer e singleplayer dei giochi, senza la necessità di avviarli, come, ad esempio, missioni e ricompense.

Interessanti novità arrivano anche per il controller di PS5. Nella periferica di input di prossima generazione i tasti L2 e R2 diventeranno grilletti adattivi. Gli sviluppatori potranno scegliere il livello di resistenza da dare ai singoli tasti, per simulare al meglio l’azione del gioco.

In aggiunta il nuovo controller utilizzerà la vibrazione aptica che consentirà di ricevere reazioni diverse, in termini di forza e durata. Vibrazione che varierà a seconda delle situazioni di gioco; ad esempio quella che accompagnerà lo scontro di un’auto contro un muro sarà molto differente da quello che si percepirà durante la scivolata di un difensore durante una partita di calcio.