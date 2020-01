DeathAdder V2 e Basilisk V2: ecco i nuovi mouse da gaming di Razer

Da Razer arrivano DeathAdder V2 e Basilisk V2, le versioni aggiornate di due noti mouse da gaming dalle elevate prestazioni.

Partiamo dal DeathAdder V2, studiato specificamente per mani di dimensioni medio/grandi, è ora dotato di un nuovo rivestimento resistente al sudore e impugnature laterali gommate per un migliore controllo, con un peso di soli 82 grammi.

Grazie al Razer Focus+ Optical Sensor, DeathAdder V2 è un mouse estremamente preciso con una sensibilità di 20.000 DPI. Inoltre Il DeathAdder V2 è dotato degli Optical Mouse Switch di Razer, che abilitano un’attuazione basata su raggi infrarossi, eliminando completamente il rischio di doppi clic involontari. Ultra-veloci e resistenti, questi switch hanno un ciclo di vita di 70 milioni di attuazioni.

Il DeathAdder V2 è dotato di 8 pulsanti programmabili, completamente personalizzabili tramite Razer Synapse 3, che consentono di accedere rapidamente a macro e funzioni secondarie.

DeathAdder V2 dispone ora anche dell’Advanced On-board Memory, con spazio per salvare fino a 5 profili sul mouse, consentendo ai gamer di accedere alla propria configurazione personalizzata in ogni luogo e momento. Grazie al supporto per Razer Chroma RGB è possibile personalizzare gli schemi di colore e sincronizzarli sul DeathAdder V2 con gli altri dispositivi abilitati.

Il DeathAdder V2 è disponibile ad un prezzo di 79,99 euro.

Razer Basilisk V2

Dotato delle medesime tecnologie avanzate di DeathAdder V2, Basilisk V2 dispone di 11 pulsanti programmabili tra cui la paletta multifunzione e la resistenza personalizzabile della rotellina di scorrimento, che lo rendono una scelta eccellente per i gamer in cerca di un mouse altamente flessibile.

Per far sì che precisione e reattività non siano limitati dai movimenti, il Basilisk V2 è dotato di una base interamente in teflon per una scorrevolezza più fluida e il cavo Razer Speedflex capace di assicurare movimenti rapidi e precisi senza intoppi.

Il Basilisk V2 è disponibile ad un prezzo di 89,99 euro.

