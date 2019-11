Razer Junglecat: il pad che trasforma il tuo smartphone in una console portatile

Razer Junglecat è un nuovo controller gaming per smartphone, pensato anche per il gioco su Pc.

Si tratta di un versatile accessorio che consente di trasformare il nostro smartphone in una vera console da gioco portatile. Razer Junglecat è dotato di due levette analogiche e pulsanti bumper su ogni lato; presenta inoltre nella parte sinistra una croce direzionale a quattro vie e nella destra quattro pulsanti azione extra.

È possibile utilizzare Razer Junglecat in due modalità differenti: per il gioco su mobile è sufficiente attaccare uno o entrambi i controller al case incluso (per Razer Phone 2, Huawei P30 Pro, Samsung Galaxy S10+) e giocare in movimento. I controller possono essere inoltre uniti fra loro tramite un accessorio dedicato ed essere utilizzati come un classico gamepad con altri modelli di smartphone o tablet. Per il gioco su computer basta associarli al PC.

In entrambi i modi, Razer Junglecat si connette tramite Bluetooth a basso consumo, con una risposta a bassa latenza e oltre 100 ore di autonomia, con una singola carica tramite USB-C.

Pad accompagnato da un’applicazione dedicata, la Razer Gamepad App. Software che consente ai gamer di accedere ad una vasta library di giochi compatibili come Fortnite e GTA: San Andreas e di modificare le proprie impostazioni per ciascun gioco, nonché rimappare i pulsanti e i tasti a seconda delle necessità. È possibile inoltre regolare la sensibilità della levetta per un puntamento più preciso, fondamentale negli sparatutto in prima persona.

Il prezzo di Razer Junglecat è di 119,99 euro.

