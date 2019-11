Razer Kraken Ultimate: cuffie da gaming con audio surround

Dopo il pad Junglecat per smartphone, torniamo ad occuparci di Razer; il noto brand ha appena lanciato sul mercato le sue nuove cuffie USB per PC, da gaming, Kraken Ultimate dotate di tecnologia THX Spatial Audio e microfono con cancellazione attiva del rumore.

Scendendo nel dettaglio, le Razer Kraken Ultimate integrano la tecnologia THX Spatial Audio, una soluzione di audio posizionale in grado di assicurare una precisione superiore al surround 7.1 con la produzione di suoni a 360 gradi.

Tecnologia che aiuta nei momenti di gioco più concitati consentendo di individuare nemici che si muovono furtivamente, evitare i proiettili e accorgersi di minacce vicine prima di chiunque altro.

Passiamo poi al microfono con cancellazione attiva dei rumori di livello professionale, in grado di rilevare e annullare il rumore di fondo mentre parli, rendendo la tua voce ancora più chiara e garantendo una comunicazione cristallina tra i compagni di squadra.

Le Kraken Ultimate presentano, inoltre, una struttura in alluminio e acciaio con cuscinetti auricolari in gel di raffreddamento per il massimo comfort. I padiglioni con gel di raffreddamento aiutano a ridurre l’accumulo di calore e dispongono anche di una scanalatura per le stanghette degli occhiali.

Infine, le Kraken Ultimate presentano sui padiglioni una retroilluminazione Razer Chroma, che supporta 16,8 milioni di colori ed una serie di effetti luminosi controllati tramite il software Razer Synapse 3.

Le Razer Kraken Ultimate sono acquistabili al prezzo di 149.99 euro.

