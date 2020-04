Recensione Arozzi Arena: un’ottima scrivania da gaming

Arozzi è un’azienda svedese specializzata in accessori da gaming che vanta nella sua ampia gamma di prodotti vari modelli di poltrone da gaming, scrivanie, microfoni e altro ancora.

Oggetto oggi della nostra prova è la scrivania Arena. Un modello dalle forme moderne e generose, disponibile in diverse colorazioni.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della Arozzi Arena.

Arozzi Arena: design e caratteristiche

L’Arena si presenta con un design curato e moderno; una scrivania dalle generose dimensioni (160x82 cm) con un lato frontale curvo e altezza regolabile di 10 cm, da 71 a 81 cm.

Passiamo ora ai materiali, con tavolo suddiviso in tre pannelli in MDF e una struttura inferiore interamente realizzata in metallo. L’Arena è sostenuta da robuste gambe in acciaio dotate di piedini regolabili in gomma utili a non danneggiare il pavimento.

Inoltre l’intera superficie della scrivania è ricoperta da un tappetino removibile per mouse, in microfibra, con un fondo in gomma antiscivolo. Tappetino dall’elevato spessore (5mm), resistente all’acqua e facile da pulire.

Sia il tappetino che la scrivania presentano tre aperture utili per far passare i cavi di Pc, monitor e altri accessori nella pratica sacca a rete presente nella parte inferiore della scrivania. Sacca utile per tenere i cavi stretti contro il lato inferiore del tavolo, nascondendoli anche alla vista, ma non adatta per alimentatori o altri accessori.

L’Arena è ordinabile in sei differenti versioni con un piano sempre in nero e struttura in metallo e logo dell'azienda sul tappetino in nero/rosso, blu, verde, rosso e bianco. Oggetto della nostra prova è la versione completamente realizzata in nero ad eccezione del nome dell’azienda sul lato destro del tappetino, di colore bianco.

Arozzi Arena: assemblaggio

La Arozzi Arena può essere assemblata anche da utenti poco esperti, con le varie parti imballate con cura all’interno di due resistenti confezioni.



Passiamo ora al montaggio che richiede due persone viste le dimensioni ed il peso delle varie parti.

Consigliamo anche l'utilizzo di un avvitatore elettrico per velocizzare l'assemblaggio della scrivania e la visione del video sul sito dell’azienda che illustra le varie fasi di montaggio.

Nella confezioni troviamo comunque un manuale con le varie istruzioni, non chiarissime in alcuni passaggi, e tutto il necessario per l'assemblaggio; non praticissima, infine, la regolazione dell’altezza che consigliamo di effettuare durante il montaggio della scrivania.

Arozzi Arena: esperienza d’uso e prezzo

Il nostro giudizio sull’Arozzi Arena è decisamente positivo: una scrivania molto ampia, in grado di ospitare anche tre monitor dalle generose dimensioni, e robusta grazie alla resistente struttura in metallo.

Ottima, inoltre, la qualità costruttiva e l’ergonomia, con un’elevata attenzione ad ogni dettaglio. Ricordiamo, ad esempio, l’altezza regolabile e il comodo e resistente tappetino che protegge completamente la scrivania. Curato anche il design con il frontale curvo, con varie versioni disponibili adatte ad ogni ambiente.

Infine il prezzo, l’Arozzi Arena può essere acquistata a 299 euro.

Scopri di più su Amazon.it