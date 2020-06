Recensione Minecraft Dungeons: una divertente avventura adatta a tutta la famiglia

Minecraft Dungeons è in definitiva una buona avventura, semplice e divertente , da giocare da soli o in modalità cooperativa con i propri amici online e offline.

Ad ogni passaggio di livello si ottiene un punto magia che può essere utilizzato per potenziare uno dei sei equipaggiamenti in dotazione al nostro personaggio: un'arma a corto raggio, una a lunga distanza, un'armatura e tre tipi di manufatti-magie.

Una divertente avventura pensata per ogni fascia di età e livello di esperienza, disponibile su PC, Xbox One (anche su Game Pass), PlayStation 4 e Switch.