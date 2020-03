Recensione Ori and the Will of the Wisps: un ottimo platform per Xbox One e PC

Continua il nostro viaggio nel mondo dei videogiochi per Xbox One e PC e dopo la recensione di Gears 5 proviamo oggi Ori and the Will of the Wisps, realizzato da Moon Studios.

Si tratta di un'avventura a scorrimento laterale e sequel di Ori and the Blind Forest, uno dei più noti platform per Xbox One e PC.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche di questo titolo esclusiva di Microsoft.

Ori and the Will of the Wisps: storia e gameplay

Il nuovo titolo di Moon Studios è ambientato subito dopo l'epilogo di Ori and the Blind Forest, con il giocatore che dovrà sempre assumere il controllo di Ori, uno spirito guardiano bianco. L’obiettivo del gioco è ritrovare Ku, una piccola gufetta diventata parte della famiglia di Ori.

Per progredire nel gioco, i giocatori dovranno spostarsi tra le piattaforme, risolvere enigmi e affrontare missioni ricevute dai personaggi che incontreremo nei vari livelli.

Ori and the Will of the Wisps è un platform con una forte influenza “metroidvania”: una vasta mappa interconnessa, con alcune aree limitate da porte o altri ostacoli che possono essere superati solo dopo aver acquisito oggetti o abilità all'interno del gioco.

Inoltre sarà possibile potenziare le capacità di Ori con diverse tipologie di abilità in grado di migliorare, ad esempio, le capacitá di salto o utilizzare armi come un arco o una spada di luce. Ricordiamo anche la possibilità di rimanere incollati ai muri o aumentare il danno inflitto ai nemici.

Nemici di vario genere, da quelli standard che ritroveremo spesso nel gioco a diversi boss inquietanti e dalle generose dimensioni.

Ampliate inoltre le ambientazioni di gioco, curate in ogni dettaglio e di vario genere (foreste, deserti, grotte e altro ancora). Ottima anche la realizzazione tecnica con il supporto dell’HDR e del 4K, con effetti visivi che creano anche una sensazione di profondità e ambientazioni dall'atmosfera fiabesca che ricordano i film di animazione.

Positiva anche la valutazione della colonna sonora, con una selezione di brani emozionanti che accompagnano perfettamente le varie sessioni di gioco.

Ori and the Will of the Wisps: considerazioni finali e prezzo

Da Moon Studios arriva un’avventura appassionante e coinvolgente. Un platform ben realizzato dal punto di vista tecnico che ci terrà impegnati per almeno 15-20 ore.

Un gioco bello da vedere e piacevole da giocare, con un’ottima struttura dei livelli e accompagnato, inoltre, da una piacevole colonna sonora.

Abbiamo giocato ad Ori and the Will of the Wisps su Xbox One grazie ad un codice digitale fornitoci da Microsoft; titolo disponibile anche su Xbox One X e su PC.

Ori and the Will of the Wisps è disponibile su Game Pass ed è acquistabile a 29,99 euro.

