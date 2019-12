Nuova Xbox: Microsoft svela il nome ed il design della sua nuova console

In occasione dei The Game Awards 2019, Microsoft ha annunciato ufficialmente il nome della sua prossima console che sarà denominata Xbox Series X.

Console next-gen, finora conosciuta con il nome provvisorio di Xbox Scarlett, che sarà lanciata a Natale 2020.

Il colosso di Redmond ha anche mostrato le prime immagini di Xbox Series X, un parallelepipedo nero con alla sommità un appariscente led verde.

Novità anche per il controller, derivato dall’Elite Series 2, dotato di un nuovo tasto dedicato per condividere video e screenshot; gamepad compatibile anche con Windows 10 e Xbox One.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, Xbox Series X supporterà una risoluzione 4K a 60 frame per secondo, con la possibilità di spingersi fino a 120 fps e sarà anche "8K capability".

Al suo interno sarà presente un processore custom basato su architettura Zen 2, mentre la GPU sarà basata sull'architettura RDNA, sempre di AMD. Inoltre non mancherà un veloce SSD che renderà decisamente più rapidi i caricamenti dei giochi.

Infine in base alle indiscrezioni circolate in Rete in questi mesi, Xbox Series X dovrebbe montare 16 GB di RAM, con una potenza computazionale di 12 Teraflops. Non mancherà, inoltre, la piena retrocompatibilità con tutti i giochi delle precedenti generazioni di console Xbox.