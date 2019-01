Gli oggetti indispensabili per viaggiare da soli

Stai preparando una vacanza in solitaria? Ecco allora 5 utili oggetti che non possono assolutamente mancare nella tua valigia. Accessori di varia natura che ti potranno aiutare durante il tuo viaggio: dalla scheda con i contatti di emergenza ad un piccolo dispositivo di autodifesa.

Scopriamo, quindi, gli sono oggetti indispensabili da mettere in valigia quando si viaggia da soli.

1. Informazioni di contatto di emergenza

Se si viaggia da soli è fondamentale avere sempre con sé una piccola scheda con all’interno le informazioni sulle persone da chiamare in caso di emergenza, eventuali allergie e altre informazioni mediche. Una lista di contatti cartacea contenente numeri con prefisso internazionale, in caso di viaggi all’estero, da tenere sempre nel portafogli. Lista che deve essere facile da trovare e che deve riportare, ben evidente, il simbolo internazionale della croce rossa.

2. Kit di pronto soccorso

In un viaggio in solitaria è anche importante preparare un piccolo kit di pronto soccorso con all’interno i medicinali di cui potreste avere bisogno. Prodotti di vario tipo come un disinfettante, cerotti e garze.

Scopri di più su Amazon a 17,99 euro

3. Dispositivo di allarme-autodifesa

Nella nostra rassegna troviamo anche un piccolo dispositivo di allarme-autodifesa; un oggetto simile ad un portachiavi capace di emettere un forte rumore ed in grado di richiamare l'attenzione in caso di pericolo.

Scopri di più su Amazon a 17,99 euro

4. Borsone pieghevole

All’interno della nostra classifica è anche presente un pratico borsone pieghevole realizzato da Spaher. Un prodotto con una capacità da 40 litri, realizzato in un robusto materiale resistente all’acqua, dotato di varie tasche con una dimensione, quando chiuso, di soli 20 x 17 cm.

Scopri di più su Amazon a 14,99 euro

5. Asta per selfie - Treppiede

La nostra rassegna si conclude con l’asta per selfie; uno strumento davvero utile quando si viaggia da soli. In particolare vi consigliamo il modello di BlitzWolf in grado di trasformarsi in un treppiede e dotato anche di un pratico telecomando Bluetooth.

Scopri di più su Amazon 19,99 euro