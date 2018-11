Borsoni da viaggio economici: i migliori prodotti low cost

Il borsone rappresenta una delle soluzioni più comode per un viaggio; prodotti pratici da usare, pieghevoli e utili per una vacanza di qualche giorno, un viaggio di lavoro o anche solo per andare in palestra. Sul mercato sono disponibili un'infinità di modelli per tutte le esigenze e per tutte le tasche e anche chi ha un budget ridotto può trovare, senza grosse difficoltà, prodotti di qualità, capienti e dal design curato.

Scopriamo, quindi, i quali sono i migliori borsoni da viaggio economici attualmente in commercio.



1. Omorc

Al vertice della nostra classifica troviamo il borsone da viaggio di Omorc; un prodotto dal prezzo contenuto e con una capacità di 60 litri, dotato anche di tracolla. Un modello realizzato in tessuto di nylon 420D, resistente, leggero, impermeabile e pieghevole, con un peso 0,45 kg; perfetto anche per la palestra.

Scopri di più su Amazon

2. Gagaku

Il secondo gradino del podio è occupato dal borsone di Gagaku, disponibile in vari colori e con una capacità di 45 e 80 litri. Un modello ben costruito, facilmente ripiegabile, dotato di due manici e tracolla.

Scopri di più su Amazon

3. AmazonBasics

Da AmazonBasics un modello dalla capacità elevata (98 litri), disponibile in tre diverse varianti di colore (Blu, rosso e nero). Un borsone con dimensioni di 82.5 x 43.2 x 29.2 cm, realizzato in nylon. Prodotto dotato inoltre di tre tasche con cerniera lampo sul lato frontale e tre sul lato posteriore. Non manca una tasca interna e la tracolla.

Scopri di più su Amazon

4. Wandf

Il quarto posto della nostra classifica è occupato dal borsone di Wandf che si distingue per il suo costo davvero ridotto. Un prodotto disponibile in sette diversi colori, leggero (255 grammi), impermeabile, resistente e facilmente ripiegabile in una custodia fornita in dotazione.

Scopri di più su Amazon

5.Ducomi Travelcity

La nostra classifica termina con il borsone Ducomi Travelcity; una borsa da viaggio pieghevole, con tracolla, da appendere anche al trolley tramite l’apposita tasca. Un modello leggero (200 grammi), acquistabile in quattro colorazioni diverse, con dimensioni di 45 x 37 x 20 cm.

Scopri di più su Amazon

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!