I migliori zaini da viaggio

Lo zaino è uno degli elementi indispensabili quando si parte per un viaggio. Sul mercato è possibile trovare un’infinità di modelli per ogni esigenza e tipo di vacanza. Da soluzioni dalla grande capacità in grado di sostituire una valigia fino a modelli più compatti, leggeri e comodi da trasportare. Nella scelta del prodotto giusto è importante considerare non solo la capacità, ma anche altri fattori come le dimensioni complessive, il tessuto, il tipo di cerniere, l'imbottitura per la schiena e la suddivisione degli spazi interni.

1. The North Face Borealis

Al primo posto della nostra classifica si posiziona il Borealis; un prodotto dalle dimensioni contenute realizzato da una delle migliori marche di zaini da trekking. Si tratta di un modello in grado di garantire un elevato comfort grazie alla buona imbottitura, realizzato in nylon, resistente, antimacchia ed impermeabile. Uno zaino da 29 litri con uno spazio interno suddiviso in due pratici scomparti.

2. Osprey Fairpoint

Realizzato in diversi modelli con capacità fino a 80 litri, l’Osprey Fairpoint è uno zaino versatile e dall'elevata qualità. Un prodotto, inoltre, confortevole e facile da riempire dotato anche di due pratiche maniglie. Non mancano due comode tasche a retina ed un’ampio scomparto posizionato nella parte superiore.

3. Metz - Cabin Max

All’ultimo gradino del podio troviamo il Cabin Max; uno zaino low cost che può essere utilizzato anche come bagaglio a mano in aereo. Un modello dalla capacità di 44 litri disponibile in varie colorazioni, leggero e robusto grazie al resistente tessuto in nylon.

Dotato di 3 scomparti esterni e 2 interni con chiusura lampo, questo zaino ha una tracolla e cinghie laterali regolabili con una pratica maniglia per il trasporto.

4. AspenSport

Lo zaino di AspenSport AB15Y04 è il modello ideale per i lunghi viaggi grazie alla sua capacità di 70 litri. Dotato di sistema di trasporto regolabile a 3 taglie, vanta inoltre una morbida imbottitura sugli spallacci, con la cintura in vita e la parte posteriore realizzati in materiale traspirante. Ottima l'organizzazione degli spazi grazie al vano principale divisibile in due scomparti; altre tasche sono presenti sul frontale superiore e inferiore e su entrambi i lati. Ricordiamo infine la copertura per la pioggia integrata sul fondo.

5. Melbourne - Cabin Max

Sempre da Cabin Max arriva un versatile zaino che fa dell’eleganza il suo punto di forza. Un prodotto ibrido che può essere trasportato anche come bagaglio a mano in aereo. Uno zaino realizzato con materiali di qualità dotato anche di una tasca segreta ideale per contenere denaro e oggetti di valore. Un prodotto che vanta una buona organizzazione interna con una capacità dello scompartimento principale di 38 litri. Ricordiamo infine le spalline occultabili, le due pratiche maniglie e la tasca dedicata a tablet o laptop.

