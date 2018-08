I migliori trolley da utilizzare come bagaglio a mano in aereo

Quando si sceglie il trolley da portare come bagaglio a mano in aereo è fondamentale verificare che le sue misure siano compatibili con le richieste delle compagnie aeree, in particolare quelle low cost.

Inoltre è importante controllare la robustezza e la resistenza agli urti, il tipo di chiusura, la comodità di trasporto e l’organizzazione dello spazio interno.

Nel vasto mercato dei trolley è possibile trovare prodotti per ogni esigenza e budget. Da economici modelli morbidi a raffinate soluzioni rigide.

Ecco, quindi, una selezione delle migliori valigie da portare all’interno della cabina dell’aereo.

1. Samsonite Spark Upright 55/20 Ex

Al vertice della nostra classifica si posiziona il Samsonite Spark Upright 55/20 Ex; un versatile trolley, dall'elevata qualità costruttiva, disponibile in vari colori.

Consentito come bagaglio a mano da Ryanair e EasyJet, questo modello ha una struttura espandibile ed una comoda tasca frontale. Lo spazio all’interno è organizzato in maniera intelligente e non manca il sistema di chiusura TSA con cavetto che consente di bloccare tutte le cerniere. Citiamo, infine, la pratica maniglia ed il peso contenuto.

2. Samsonite S'Cure

Se invece siete alla ricerca di una soluzione rigida, Samsonite propone anche la linea S’Cure con il modello da 34 litri compatibile con le richieste di Ryanair e EasyJet.

Un trolley, disponibile in sette diversi colori, pratico da trasportare grazie alle quattro ruote e fornito di una robusta maniglia. Ottima l’organizzazione interna degli spazi con elastici ferma abiti posizionati in basso, divisorio con zip e grande tasca laterale. Non manca il sistema TSA (il lucchetto obbligatorio per i viaggi in USA), una cerniera con combinazione a tre cifre, ed un sistema di chiusura in tre punti.

3. Gianmarco Venturi HTT001

Il trolley di Gianmarco Venturi è un'interessante proposta dal prezzo davvero contenuto e dalle caratteristiche complete. Si tratta infatti di una soluzione rigida con misure conformi a quelle imposte dalle compagnie aeree low cost e dotato di lucchetto TSA. Realizzato in plastica ABS, risulta molto leggero e facile da trasportare grazie alle quattro ruote che permettono un movimento a 360°. Ricordiamo infine la doppia maniglia, sia superiore che laterale e le varie colorazioni disponibili.

4. American Tourister Bon Air

L’American Tourister Bon Air punta su resistenza e design, grazie alla struttura in polipropilene e alle numerose colorazioni disponibili.

Un modello compatibile con gli standard di Ryanair e EasyJet, dotato 4 ruote con rotazione a 360° e dalla buona organizzazione interna degli spazi con varie tasche e cinghie ferma abiti.

Presente inoltre il sistema di chiusura TSA con combinazione a 3 cifre.

5. Cabin Max

Per chi ha un budget ridotto e cerca una soluzione morbida, ecco il trolley di Cabin Max. Un versatile modello in grado di trasformarsi in uno zaino, definito dall'azienda come il trolley più leggero al mondo grazie al suo peso di soli 1,7 KG. Una valigia con dimensioni in linea con le richieste delle compagnie aeree low cost, realizzata in poliestere 600D, resistente all'acqua e agli strappi. Non manca una tasca anteriore divisa in più sezioni, assente invece una chiusura di sicurezza (lucchetti o combinazioni).

