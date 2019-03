Siete alla ricerca di un trolley low cost? Ecco allora la nostra rassegna con 5 modelli dal costo davvero contenuto; prodotti comunque dal design curato, capienti e resistenti. Trolley morbidi o rigidi, disponibili in varie colorazioni, perfetti anche come bagaglio a mano in aereo.

Scopriamo, quindi, quali sono i migliori trolley sotto i 30 euro attualmente disponibili sul mercato.



1. Gianmarco Venturi 001: un completo trolley low cost



Il trolley di Gianmarco Venturi è un'interessante proposta dal prezzo davvero contenuto e dalle caratteristiche complete. Si tratta, infatti, di una soluzione rigida con misure conformi a quelle imposte dalle compagnie aeree low cost e dotato di lucchetto TSA. Realizzato in plastica ABS, risulta molto leggero e facile da trasportare grazie alle quattro ruote che permettono un movimento a 360°. Ricordiamo infine la doppia maniglia, sia superiore che laterale e le varie colorazioni disponibili.

Scopri di più su Amazon.it a 29,99 euro

2. Cabin Max Palma: trolley morbido con struttura ripiegabile

In seconda posizione troviamo il Cabin Max Palma, un trolley morbido con design ripiegabile ed una capacità interna di 44 litri. Un modello realizzato in resistente nylon, con tasca frontale e 2 interne, un'impugnatura superiore imbottita ed una maniglia telescopica. Infine le dimensioni di 55x40x20 cm ed il peso di soli 2kg, rendono questo trolley ottimo come bagaglio a mano in aereo.

Scopri di più su Amazon.it a 27,45 euro

3. GianMarcoVenturi 009: un trolley robusto ed elegante

Sul terzo gradino del podio troviamo un altro prodotto di GianMarcoVenturi; un trolley dal design elegante, realizzato in ABS e dotato di maniglia estraibile in alluminio. Citiamo inoltre le dimensioni pari a 55x20x37 cm, per un peso di 2,7 Kg. Questo modello è inoltre dotato di 4 ruote omni-direzionali e lucchetto TSA.

Scopri di più su Amazon a 29,99 euro



4. MasterGear: un trolley morbido con 3 tasche esterne

La nostra rassegna prosegue con il trolley morbido di MasterGear disponibile in nero, rosso e blu. Una valigia in poliestere, utilizzabile come bagaglio a mano in aereo, con lucchetto e 3 tasche esterne. Ricordiamo inoltre il volume ampliabile fino al 20%, grazie ad una cerniera lampo supplementare, e le maniglie imbottite sul lato e nella parte superiore per una comoda presa.

Scopri di più su Amazon a 29,95 euro

5. Ormi: tanti colori e struttura antigraffio ed antiurto

La nostra classifica termina con il trolley di Ormi. Una valigia realizzata con un guscio rigido, leggero, flessibile e resistente, dotata di 4 ruote girevoli per una manovrabilità a 360 gradi. Trolley con una capacità di 30 litri, disponibile in 9 colorazioni, dotato di due maniglie e chiusura con combinazione.

Scopri di più su Amazon.it a 26,80 euro