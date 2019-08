I trolley da lavoro sono prodotti compatti, facili da trasportare, ricchi di scomparti, in grado di contenere tutto il necessario per una breve trasferta.

Valigie perfette per i professionisti sempre in movimento che possono anche essere imbarcate nella cabina dell’aereo; soluzioni solide e dal look elegante, utili a trasportare in tutta sicurezza anche notebook e tablet grazie a scomparti dedicati.

Scopriamo, quindi, nella nostra rassegna quali sono i migliori trolley da lavoro attualmente sul mercato.

1. AmazonBasics: un trolley da viaggio capiente e versatile

Al vertice della nostra classifica troviamo un prodotto di AmazonBasics dal costo contenuto. Un trolley capiente e resistente con una capacità di 24 litri, dotato inoltre di vari scomparti con quello principale dedicato ad un cambio di vestiti; troviamo poi quello imbottito per tablet e notebook ed una pratica tasca frontale. Una valigia con dimensioni di 43,2 x 36,8 x 19 cm, dotata anche di due maniglie superiori ed una telescopica che può essere abbassata e riposta in una tasca con cerniera, quando non in uso.

Scopri di più su Amazon a 43 euro

2. Me and My: trolley rigido

Se siete alla ricerca di un trolley rigido ecco il modello di Me and My. Un modello con dimensioni di circa 45 x 38,5 x 25 cm, con un peso di 2,70 kg. Un trolley realizzato in ABS, con manico telescopico ed interno completamente foderato. Non manca, infine, una chiusura con combinazione.

Scopri di più su Amazon a 64 euro

3. Tassia: elegante design

Tassia propone un piccolo trolley dal design raffinato con scomparto principale divisibile in due vani e scomparto esterno con chiusura lampo dotato di varie tasche presenti anche sui lati. Un trolley con maniglia telescopica e dimensioni di 46 x 25 x 40 cm.

Scopri di più su Amazon a 115 euro

4. Trolley Pedea: look classico

La nostra rassegna prosegue con il trolley di Pedea; un modello dal look classico realizzato in poliestere nero di alta qualità, dotato di un robusto telaio, ruote piroettanti e dimensioni di 49 x 24 x 35 cm ed in grado di trasportare un notebook da 17 pollici. Al suo interno troviamo inoltre uno scomparto per il guardaroba di una notte, uno per documenti A4 ed una tasca anteriore dove riporre piccoli oggetti.

Scopri di più su Amazon a 60 euro

5. Ormi: in sei diverse colorazioni

Proseguiamo con il trolley morbido di Ormi disponibile in sei diverse colorazioni. Un modello con dimensioni di 46 x 25 x 25 cm, con una capacità di 32 litri e peso di 2 KG. Un trolley dotato di manico telescopico, elastico ferma abiti, vano PC e chiusura a combinazione.

Scopri di più su Amazon a 34 euro

6. S Babila: trolley in vera pelle

Nella nostra rassegna anche la borsa in vera pelle firmata S Babila. Un trolley con scomparto per laptop removibile, manico telescopico, manico superiore imbottito e tasca esterna con zip sul lato anteriore. Un prodotto di fascia alta, con dimensioni di 43 x 42 x 24 cm.

Scopri di più su Amazon a 325 euro

7. Members Essential: simpatico design

Terminiamo la nostra rassegna con il modello di Members Essential disponibile in sei diverse varianti dal look simpatico. Una borsa con dimensioni esterne pari a 45 x 37 x 20 cm, peso di 2,2 kg e capacità di 21 litri, realizzata in poliestere 600d ad alta densità. Borsa capace di ospitare un notebook fino a 15,4 pollici, dotata di maniglia telescopica e varie tasche anche sul frontale.

Scopri di più su Amazon a 60 euro