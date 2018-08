In partenza per le vacanze? Ecco allora una lista di prodotti che non devono assolutamente mancare nella vostra valigia. Accessori che possono fare la differenza e rendere più confortevole il viaggio, mettendo al sicuro i vostri soldi o consentendo di ricaricare il vostro smartphone in qualsiasi Paese del mondo.

Scopriamo, quindi, quali sono gli oggetti più utili da mettere in valigia che miglioreranno la vostra vita in vacanza.



1. Cintura Portasoldi con blocco RFID

La cintura della Zero Grid è un valido accessorio per nascondere contanti, carte di credito e altri oggetti preziosi dai borseggiatori. Dotato di tre scomparti con cerniera e realizzato in nylon, questo prodotto vanta anche un sistema che impedisce la lettura, da parte di malintenzionati, dei chip a radiofrequenza contenuti nei passaporti e nelle carte di credito, proteggendovi da eventuali furti di identità o di denaro.

2. Presa universale

Se stiamo partendo per una vacanza all’estero è importante ricordarsi di portare con sé una presa universale. Tra i numerosi modelli disponibili vi segnaliamo la presa di Vguard utilizzabile in più di 150 Paesi nel mondo e dotata anche di due porte USB. Un prodotto che integra anche un fusibile di protezione e fornito con due cavi per smartphone.

3. Bilancia pesa valigia

Hai esagerato con lo shopping in vacanza e hai paura di sforare i parametri di peso imposti dalle compagnie aeree? Ecco allora una piccola bilancia pesa valigia da agganciare alla maniglia del tuo bagaglio. Un prodotto dalle ridotte dimensioni, dotato di display LCD e alimentato a batteria.

4. Travel Alarm per porta

Da VisorTech un piccolo sensore da attaccare alla maniglia della porta della vostra stanza d’albergo, in grado di rilevare anche piccole vibrazioni, segnalando con uno squillante suono eventuali effrazioni. Un prodotto facile da installare, alimentato a batteria e dotato anche di torcia.

5. Asciugamano in microfibra

Gli asciugamani in microfibra possono rivelarsi davvero utili in qualsiasi tipo di vacanza o viaggio. Occupano poco spazio in valigia, garantiscono la massima igiene ed inoltre consentono un’asciugatura due volte più veloce degli asciugamani in cotone standard.

Vi segnaliamo in particolare un prodotto di AmazonBasics, un set che include un telo bagno ed un asciugamano, disponibile in vari colori.

