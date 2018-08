I migliori gadget hi-tech da portare in campeggio

Se state partendo per una vacanza in campeggio non potete lasciare a casa questi utili prodotti hi-tech; accessori di vario genere in grado, ad esempio, di alimentare il vostro smartphone anche se siete lontani da una presa di corrente. Nella nostra classifica non mancano anche speaker ultra resistenti e gadget multiuso dalle ridotte dimensioni come lampade di emergenza con powerbank integrata e molto altro ancora.

1. Caricabatterie solare Choetech

Da Choetech arriva un utile caricabatterie formato da tre pannelli solari in grado di ricaricare tutti i vostri gadget hi-tech, utilizzando solo la luce del Sole. Un prodotto resistente e ripiegabile, realizzato in tessuto sintetico e dotato di due porte USB capaci di erogare al massimo 5V/2.4A. Non manca infine una pratica tasca dove riporre i vari cavi ed un circuito di protezione in grado di proteggere i dispositivi collegati da sovraccarichi di tensione o cortocircuiti.

2. Savage powerbank

La Savage powerbank di Outxe è una batteria esterna di tipo “rugged” che non teme urti, cadute e l’immersione in acqua. Un prodotto dalla capacità davvero elevata con un accumulatore fino a 20.000 mAh, ricaricabile anche tramite un piccolo pannello solare alloggiato nella parte superiore.

Powerbank dotato di due porte USB con ricarica rapida e lampada led che consente di utilizzare questo gadget anche come torcia.

3. Lampada di emergenza multiuso Outxe

Da Outxe arriva anche un versatile accessorio che integra una lampada a led, una torcia nella parte superiore ed un piccolo powerbank da 2600 mAh per ricaricare smartphone e tablet. Un prodotto certificato IP68, impermeabile fino a 30 metri, dalle dimensioni contenute e dotato anche di illuminazione rossa di emergenza.

4. Aermoo V1

L’Aermoo V1 è lo speaker ideale da portare in campeggio grazie alla sua resistenza a polvere, urti, cadute e ai liquidi. Si tratta di un completo altoparlante Bluetooth dotato di radio Fm e slot per MicroSD. Al suo interno sono stati inseriti due speaker full range da 40 mm con una potenza di 5 Watt ed una batteria da 2200 mAh.

Non manca infine un moschettone removibile in metallo, utile per il trasporto dello speaker ed un microfono per la gestione delle chiamate da smartphone.

5. Nomu S10 Pro

Lo smartphone S10 Pro di Nomu è un cellulare capace di resistere senza problemi ad una vacanza in campeggio grazie alla sua robusta struttura che lo protegge da cadute, urti e all'immersione in acqua. Scendendo nel dettaglio, si tratta di un cellulare low cost con display da 5 pollici HD, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria. Non dimentichiamo la capiente batteria da ben 5000 mAh e la fotocamera posteriore da 8 MP.

