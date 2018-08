I campeggi di lusso più belli del mondo

Dalla fusione delle parole “Glamour” e “Camping” nasce “Glamping”, una forma di campeggio di lusso che non fa rimpiangere gli Hotel a cinque stelle. Strutture dotate di ogni comfort, immerse in scenari meravigliosi ed in grado di offrire un’esperienza davvero particolare a diretto contatto con la natura. Resort situati in località davvero uniche con tende che si affacciano sul deserto o costruite in mezzo alla giungla.

Un tipo di campeggio nato in Africa e ora diffuso in tutto il mondo dalla Cambogia al Messico.



1. 4 Rivers Floating Lodge - Cambogia

Al primo posto della nostra classifica si posiziona un ecoresort dalla location spettacolare; il 4 Rivers Floating Lodge offre infatti tende da safari africane appoggiate su zattere nel fiume con alle spalle una fitta giungla. Ogni tenda, grande circa 50 mq, ha una terrazza privata da dove è possibile ammirare il paesaggio. Non manca un ristorante di lusso e la possibilità di fare splendide escursioni.

2. Sandat Glamping Tents - Bali

ll Sandat Glamping Resort è una struttura completamente immersa nelle risaie; un resort rispettoso dell'ambiente, lussuoso e confortevole realizzato con tende costruite con materiali naturali, dotate anche di piscina privata. Un Glamping di proprietà italiana con un ottimo ristorante specializzato in piatti indonesiani e del nostro Paese.

3. Al Maha Desert Resort & Spa, Dubai

Al Maha Desert Resort & Spa vanta una location davvero particolare; una struttura con lussuose tende con piscina privata che si affacciano sulle dune del deserto della grande riserva naturale Dubai Conservation Reserve. Un resort in grado di offrire un'esperienza davvero unica a diretto contatto con la natura, ma sempre nel massimo comfort.

4. Patagonia Camp, Chile

Il Patagonia Camp vanta 18 lussuose tende a cupola (Yurte) immerse nella natura. Un resort glamping situato sulle rive del fiume Toro in un’incantevole location dalla vista mozzafiato. Ricordiamo, inoltre, il ristorante specializzato in piatti tipici locali ed un personale sempre disponibile e cordiale.

5. Harmony Glamping Tulum, Messico

L’Harmony Glamping è un perfetto esempio di campeggio di lusso; una struttura situata tra spiagge incontaminate di sabbia bianca ed una lussureggiante giungla, in grado di offrire vere camere da letto all'interno di tende a tema. Un camping che vanta inoltre personale gentile e sempre disponibile.

