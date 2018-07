I migliori campeggi dove trascorrere le vacanze con tutta la famiglia

I campeggi sono sempre più apprezzati dagli italiani. Nel nostro Paese sono presenti circa 3mila strutture con oltre un milione di posti letto e circa 70 milioni di presenze l'anno. Una vacanza in campeggio unisce vita all’aria aperta, relax e divertimento senza particolari rinunce. Nei campeggi della nostra classifica troviamo infatti spa, palestre, ampie piscine e addirittura Aqua Park.

Scopriamo, quindi, quali sono le migliori strutture del nostro Paese dove trascorre le vacanze con tutta la famiglia.



1. Union Lido Park & Resort, Cavallino Treporti - Venezia

Al primo posto della nostra classifica dei migliori campeggi italiani per le famiglie si posiziona l’Union Lido Park & Resort situato sul litorale di Cavallino, tra la laguna di Venezia e il mare Adriatico. Un campeggio che vanta piazzole ampie e ombreggiate, curati bungalows e servizi igienici modernissimi. Una struttura dotata di ben 8 ristoranti, 14 bar, 2 supermercati e 25 negozi di vario genere. Ricordiamo, infine, i due Aqua Parks e il centro benessere con vista mare.

2. Camping Village Rosselba le Palme, Portoferraio - Isola d’Elba

Il Camping Village Rosselba le Palme occupa una collina che arriva fino al mare ed ospita al suo interno un giardino botanico con palme ed alberi tropicali provenienti da tutto il mondo.

Questo campeggio dispone anche di chalet, camere, appartamenti, mobile home e tende Safari. Non manca inoltre un parco acquatico con scivoli, cascate ed idromassaggi, una baby pool, campo da tennis, da basket e da calcetto. Citiamo anche il centro diving per immersioni guidate, corsi di apnea e snorkeling. Infine la spiaggia, una piccola baia di ghiaia e sabbia.

3. Camping e Thermae Bungalow Park Tahiti, Lido Delle Nazioni - Ferrara

Il Camping e Thermae Bungalow Park Tahiti è considerato una delle migliori strutture al livello europeo potendo vantare tre diverse piscine immerse nel verde con atollo, palme e laguna mediterranea contornata da rocce e cascate.

Da ricordare anche l’ampia spiaggia privata con sabbia fine che dista 800 m dal Villaggio e la possibilità di praticare sport come calcio/calcetto, tennis, tiro con l’arco, basket, pallavolo, beach volley ed infine il body building in palestra.

Struttura dotata anche di 6 diverse tipologie di piazzole e 8 diversi tipi di alloggi.

4. Camping Residence Il Tridente, Bibione - Venezia

Immerso in uno splendido parco di pini marittimi, fronte mare, il camping Residence Il Tridente è il luogo ideale dove trascorrere una vacanza con tutta la famiglia a diretto contatto con la natura. Un campeggio con piazzole curate, una bellissima spiaggia, dotato anche di un residence con 48 camere e bungalow. Non manca infine una palestra con macchinari Technogym ed una spa.

5. Camping Dolomiti Village & Wellness Resort, Dimaro - Trento

Nella nostra classifica non poteva mancare un campeggio di montagna, il Camping Dolomiti Village & Wellness Resort. Una struttura situata a 800 metri di altezza ed in grado di offrire diverse formule di soggiorno (piazzole, appartamenti in residence e bungalow). Un camping con oltre a 40.000 mq adibiti a campeggio, dove sorge anche una completa spa con diversi trattamenti: sauna finlandese, biosauna, bagno a vapore e talassoterapia.