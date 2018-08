Le migliori tende da campeggio a 4 posti

Acquistare una tenda per il campeggio non è una facile impresa. I vari produttori offrono una vasta gamma di modelli con tende specifiche per ogni tipo di turista: da chi si muove in solitaria con tutto il necessario sulle spalle, alla famiglia che cerca un prodotto ampio e confortevole.

In fase di acquisto è inoltre importante valutare vari fattori come tipo di tessuto, forma, dimensioni, facilità di montaggio e ovviamente il prezzo.

Ecco quindi la classifica dei migliori modelli per famiglie, in grado di ospitare fino a 4 persone.

1. Ferrino Proxes Family 4

Al vertice della nostra classifica si posiziona la tenda Ferrino Proxes Family 4, un modello a tunnel dalla buona costruzione e con un elevato spazio interno. Una tenda dal peso di 11 chili, dotata di doppio tetto e di pavimento addizionale che riesce a garantire un buon isolamento dall’esterno. Ricordiamo inoltre le ampie aperture laterali dotate di zanzariere.

2. Camping Gaz Ridgeline 4 Plus

Camping Gaz Ridgeline 4 è un modello a tunnel che si distingue per la notevole altezza nella parte centrale a cupola (205 cm); zona dove sono presenti aperture per facilitare la circolazione dell'aria. Questa tenda ha ampie camere contrapposte larghe 140 cm e alte 160 cm, risultando inoltre molto resistente e facile da montare.

3. Skandika Bergen 4

La Skandika Bergen 4 è una tenda familiare a igloo con una zona frontale estremamente spaziosa. Un modello con un'altezza massima di 200 cm, con un peso di 11,6 chili che offre anche una buona resistenza alla pioggia. Tenda dotata inoltre di paleria in fibra di vetro resistente alla rottura, che risulta anche semplice da montare.

4. High Peak Ancona 4

High Peak Ancona 4 è una tenda da campeggio a tunnel, ottimale sia per i climi caldi sia per quelli piovosi grazie al resistente rivestimento impermeabile. Un modello che vanta inoltre un'ampia area soggiorno anteriore ed una zona notte divisibile in due camere. Ricordiamo inoltre i due ingressi e l'efficiente sistema di ventilazione interna.

5. Semoo

La tenda di Semoo è la scelta ideale per chi ha un budget ridotto; un modello che vanta comunque una buona qualità costruttiva e che risulta anche facile da montare. Citiamo inoltre la buona resistenza alla pioggia, l'efficiente sistema di ventilazione interno, la struttura in fibra di vetro ed il peso ridotto.

