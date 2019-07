Cofanetto regalo Smartbox in offerta al 40%

In occasione del Prime Day Amazon, evento dedicato ai clienti Prime che finirà oggi a mezzanotte, il cofanetto è in offerta solo per poche ore al prezzo di 299,90, non perdere tempo, clicca qui.

La magia di un soggiorno di tre giorni in hotel di lusso 4 e 5 stelle, l'emozione ed il fascino unico di una vacanza in un castello o in una raffinata dimora: sarà come vivere in una fiaba!

Due notti con colazione e due deliziose cene, preparate da esperti chef, da vivere con una persona cara, un vero e proprio sogno ad occhi aperti!

Nel cofanetto regalo è presente una brochure che permettere di scoprire l'ampia ed entusiasmante gamma di prodotti Smartbox.

SCOPRI TUTTE LE OFFERTE DEL PRIME DAY