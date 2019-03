Le compagnie aeree più sicure al mondo

L'aereo è il mezzo di trasporto più sicuro al mondo con una probabilità di rimanere coinvolti in un incidente mortale pari a una su 16 milioni. Se avete comunque paura di volare o dei dubbi sulla vostra compagnia aerea, ecco la classifica stilata dal popolare portale dedicato all'aviazione civile AirlineRatings.com . Una lista che tiene in considerazione numerosi fattori come certificazioni, età della flotta e storico degli incidenti.

1. Quantas

Al primo posto troviamo Quantas, la compagnia di bandiera australiana con sede a Sydney. Compagnia che ha registrato l’ultimo incidente addirittura nel 1951, affermandosi come massima esperta del settore della sicurezza aerea grazie alle numerose tecnologie adottate come atterraggi automatici, sistemi di tracciamento intorno alle montagne e comunicazioni via satellite.

2. Venti compagnie da American Airlines a Virgin Atlantic

Il sito AirlineRatings.com ha assegnato la seconda posizione ad altre 20 compagnie di tutto il mondo, alcune molto note anche nel nostro Paese come British Airways, Emirates, KLM e Lufthansa. Compagnie con lo stesso livello di sicurezza, presentate qui di seguito in ordine alfabetico e non di graduatoria:

Air New Zealand, Alaska Airlines, All Nippon Airways, American Airlines, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Emirates, Eva Air, Finnair, Hawaiian Airlines, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Scandinavian Airlines, Singapore Airlines, Swiss International Air Lines, United Airlines, Virgin Atlantic, Virgin Australia.