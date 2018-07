Nugo: l'app per organizzare le vacanze senza auto

Nugo è la nuova app sviluppata dalle Ferrovie dello Stato che permette di scegliere tra treni, metropolitane, autobus, traghetti, car e bike sharing, oltre a prenotare la sosta dell’auto nei parcheggi delle stazioni ferroviarie.

Addio, quindi, all'auto privata per le prossime vacanze grazie a questa applicazione che consente non solo di programmare i nostri itinerari, ma anche di prenotare ed acquistare i biglietti necessari al viaggio. Al momento il servizio di acquisto è stato attivato da circa 50 partner, ma il loro numero secondo le dichiarazioni di FS, crescerà nei prossimi mesi.

L’obiettivo finale dell'app è quello di ridurre l'utilizzo delle vetture private favorendo, invece, i diversi mezzi di trasporto condivisi.

Nugo è un'applicazione gratuita scaricabile dagli store Android e iOS ed è anche disponibile come sito web.

Inoltre per alcuni mesi nelle stazioni di Venezia Santa Lucia, Firenze Santa Maria Novella e Roma Termini saranno presenti anche le Nugo space experience, aree dedicata per scoprire questo software e conoscere aspetti e storie delle nostre città visitabili grazie ai mezzi pubblici.