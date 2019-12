Capodanno in montagna: le migliori destinazioni italiane

State pensando di trascorrere il Capodanno in montagna?

Ecco allora 5 mete tra le Alpi e gli Appennini lontane dal caos e dal trambusto della città.

Località che non offrono solo il classico cenone con brindisi e musica, ma anche interessanti alternative come le baite, dove passare l’ultimo dell'anno con amici e familiari, e party organizzati direttamente sulle piste da sci per trascorrere un Capodanno diverso dal solito.



1. Madonna di Campiglio

Al primo posto della nostra classifica troviamo Madonna di Campiglio con i suoi 59 impianti di risalita e 156 km di piste. Cittadina tra le Dolomiti che offre anche un incantevole mercatino di Natale e che organizza una festa di Capodanno in piazza con musica e tanto divertimento.

2. Cortina

Sul secondo gradino del podio troviamo Cortina, una delle più rinomate stazioni sciistiche italiane, famosa anche per la sua movida. Località che offre vari ristoranti e locali chic per un classico Capodanno. In alternativa vi segnaliamo il Capodanno in rifugio, con una cena tipica in uno scenario davvero unico con la possibilità di tornare a valle con gli sci illuminati dalle fiaccole.

3. Sestriere

Sestriere è una meta perfetta per festeggiare l’arrivo del 2020; località che offre oltre 200 piste a circa 2mila metri sul livello del mare, tra la Val Chisone e la Valle di Susa. Cittadina che vanta vari locali dove trascorre il Capodanno e numerosi ristoranti per degustare gli ottimi piatti tipici.

4. Abetone

Abetone è una delle località di montagna più famose degli Appennini con le sue piste adatte alle esigenze di tutti gli sciatori, dai più esperti ai principianti. Località che organizza interessanti eventi per la fine dell’anno dalle cene in baita al classico cenone.

5. Bormio

La nostra rassegna si conclude con Bormio, in provincia di Sondrio, nel Parco Nazionale dello Stelvio. Cittadina famosa non solo per le sue piste da sci, ma anche per le sue benefiche acque termali. Le Terme di Bormio sono perfette per un Capodanno all’insegna del relax e del benessere.