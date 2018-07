Hotel sul mare in Italia: i migliori del 2018

Resort extralusso, raffinati hotel e alberghi di design, ecco la nostra classifica delle migliori strutture italiane situate rigorosamente a pochi metri dal mare.

Destinazioni di fascia alta con spiagge attrezzate, Spa e centro benessere, camere e suite con vista mozzafiato e servizi di prima categoria. Strutture situate in location esclusive, dotate anche di piscine a sfioro e campi da golf affacciati direttamente sul mare.

1. Hotel Ambasciatori, Sorrento

Al primo posto della nostra classifica dei migliori alberghi italiani vicini al mare si posiziona l'Hotel Ambasciatori a Sorrento. Una prestigiosa struttura a 5 stelle immersa all’interno di un parco secolare. Un albergo a picco sul mare con un’incomparabile vista sul Golfo di Napoli e sul Vesuvio, dotato di spiaggia privata e centro benessere. Citiamo inoltre le raffinate suite, grandi fino a 60 m2 e il ristorante Le Muse dall'ambiente davvero unico.

2. Hotel Cala Cuncheddi, Capo Ceraso, Costa Smeralda

L'Hotel CalaCuncheddi è un complesso situato a pochi metri dalla spiaggia de Li Cuncheddi, nel promontorio di Capo Ceraso, in un'area di circa 5 ettari. Una struttura che si affaccia su uno dei tratti di mare più belli in Italia, dotata di 80 camere arredate con estrema cura dalle migliori firme dello stile Made in Italy. Non manca inoltre un’ottima Spa ed una stupenda piscina sul mare.

3. Belmond Villa Sant'Andrea, Taormina

Sul gradino più basso del podio si posiziona il Belmond Villa Sant'Andrea a Taormina situato in uno degli angoli più incantevoli della Sicilia, con la sua splendida spiaggia privata che si affaccia sulle acque cristalline della Baia di Mazzarò. Spettacolare la piscina a sfioro riscaldata e i rigogliosi giardini. Citiamo inoltre la Spa in grado di offrire una vasta gamma di trattamenti estetici ed il ristorante Oliviero dall'incantevole vista.

4. Rocco Forte Verdura Resort, Sciacca

Camere con terrazza privata e vista mare, 2 chilometri di costa privata, 3 campi da golf, una piscina a sfioro da 60 metri e 4 ristoranti; ecco gli elementi distintivi del Rocco Forte Verdura Resort a Sciacca, in Sicilia; un albergo di lusso che vanta inoltre 29 suite e 6 ville dallo stile unico, dotato anche di centro Spa con sauna e centro fitness.

5. Baglioni Resort Cala del Porto, Punta Ala

Terminiamo la nostra classifica dei migliori hotel italiani sul mare con il Baglioni Resort Cala del Porto a Punta Ala, in Toscana. Una struttura in grado di offrire una vista stupenda dominata all’orizzonte dall’Isola d’Elba, con lo sfondo della Corsica. Un resort dotato di suite grandi fino a 200 mq, dallo stile raffinato e con ampie terrazze. Ricordiamo inoltre il Ristorante Belvedere e la Sunset Gourmet Terrace, affacciata sulla marina di Punta Ala.

