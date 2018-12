I 5 mercatini di Natale più belli d’Italia

Nati nel 1400 nelle regioni comprese tra la Germania e l’Alsazia, i mercatini di Natale sono ormai presenti in tutte le Regioni italiane. Ogni zona del nostro Paese ha il suo mercatino caratteristico, ad esempio sulle Dolomiti e sulle Alpi troviamo quelli ispirati alla tradizione tirolese e germanica; nel Centro Italia sono invece presenti mercatini legati alla tradizione contadina e montana, mentre nel Sud Italia sono legati alle fiere e alle feste popolari.

Vediamo, quindi, quali sono i 5 mercatini natalizi più belli d’Italia.

1. Bolzano

Al primo posto della nostra classifica si posiziona il mercatino di Bolzano (22 novembre 2018 - 6 gennaio 2019 ), uno dei più famosi del nostro Paese con le sue caratteristiche casette di legno realizzate in piazza Walther. Mercatino dove è possibile trovare strudel di mele e altri dolci fatti in casa, vin brulé e candele decorate. Per chi si reca per la prima volta a Bolzano consigliamo inoltre una passeggiata nelle sue stradine medievali ed una visita in uno dei suoi tanti musei.

2. Merano

Non molto distante da Bolzano troviamo il mercatino di Natale di Merano (23 novembre 2018 - 6 gennaio 2019 ), con 84 stand; bancarelle e casette dove è possibile acquistare dolci fatti in casa, oggetti di artigianato in legno, vetro o lana. Da non perdere il vino di miele e la Feuerzangbowle, la tradizionale bevanda tedesca da bere bollente. Da vedere a Merano anche il castello degli Asburgo e il castel Trauttmannsdorf, dove risiedeva la principessa Sissi.

3. Levico Terme

Il mercatino di Natale di Levico Terme (25 novembre 2018 - 6 gennaio 2019 ) si distingue per gli alberi secolari del Parco cittadino dove vengono posizionate 65 casette di legno che espongono prodotti dell'artigianato e della gastronomia locale. Un’ambientazione unica dove è possibile gustare il formaggio di malga e dell’ottima polenta. Mercatino che offre occasioni di svago anche per i più piccoli con la possibilità di accarezzare gli animali della fattoria ed incontrare Babbo Natale.

4. Napoli

Nella nostra rassegna troviamo anche il particolare mercatino dei presepi di San Gregorio Armeno, a Napoli. Un mercato, unico al mondo e aperto tutto l’anno, realizzato in una strada di botteghe e negozi che espongono presepi, statuine e accessori in numerosi banchetti.

5. Lago di Carezza

La nostra rassegna si conclude con il mercatino organizzato sulle sponde del Lago di Carezza (1-23 dicembre); uno dei laghi alpini più belli del mondo dove vengono allestite delle caratteristiche casette collegate da pontili di legno. In questo mercatino è possibile trovare prodotti tipici dell’artigianato altoatesino e della gastronomia locale, addobbi natalizi e tante idee regalo. Ricordiamo infine l’esposizione di sculture in ghiaccio e neve che rievocano le leggende delle Dolomiti.