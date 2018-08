I migliori musei d’arte italiani

L'Italia è famosa in tutto il mondo per il suo eccezionale patrimonio artistico con musei contenenti opere di eccezionale bellezza. Sculture, affreschi e quadri realizzati dai più grandi artisti della storia, da Leonardo a Michelangelo.

Visitati ogni anno da milioni di turisti, questi musei sono inoltre ospitati in famosi palazzi storici di grandissimo pregio.

Scopriamo, quindi, quali sono i migliori cinque musei d'arte in Italia.



1. Galleria degli Uffizi, Firenze

Al primo posto della nostra classifica dei migliori musei d’arte italiani si posiziona la Galleria degli Uffizi a Firenze. Un museo che ospita la migliore collezione al mondo di opere Rinascimentali. Al suo interno è possibile ammirare capolavori di Caravaggio, Giotto, Leonardo da Vinci, Michelangelo e del Botticelli. Non dimentichiamo, inoltre, il fascino della struttura stessa del museo da poco aggiornata con nuove sale.



2. Musei Vaticani, Roma

Fondati nel XVIesimo secolo da papa Giulio II, i Musei Vaticani racchiudono un’immensa vastità di opere raccolte nel corso dei secoli. Tra quelle più importanti ricordiamo gli affreschi di Michelangelo nella Cappella Sistina, le stanze di Raffaello e la collezione di sculture. Citiamo inoltre gli appartamenti papali, la galleria delle Carte Geografiche e la Deposizione di Caravaggio.

Non mancano, inoltre, opere moderne di Salvador Dalì, Paul Gauguin e Giorgio De Chirico.



3. Galleria dell’Accademia, Firenze

La Galleria dell'Accademia è il quarto museo in Italia per numero di visitatori dopo gli Uffizi ed espone il maggior numero di sculture di Michelangelo al mondo, fra cui il celeberrimo David. La Galleria dell’Accademia ospita anche una collezione di icone russe ed il museo degli strumenti musicali. Museo che si sviluppa su varie sale di grande bellezza, come la Sala del Colosso, la Sala dei giotteschi, la Sala di Lorenzo Monaco, la Galleria dei Prigioni e altre ancora.

4. Galleria Borghese, Roma

Costituita nel 1902, la Galleria Borghese è uno dei musei più antichi in Italia. Al suo interno troviamo il maggior numero di opere scultoree del Bernini e di tele di Caravaggio. Non mancano inestimabili capolavori di Agnolo Bronzino, Antonio Canova, Raffaello, Perugino, Lorenzo Lotto, Antonello da Messina, Pieter Paul Rubens, Bellini e Tiziano. Ospitato nella splendida cornice di Villa Borghese, questo museo conserva anche sculture, bassorilievi e mosaici antichi.

5. Museo di Capodimonte, Napoli

Ubicato all'interno della reggia omonima, il museo di Capodimonte ospita gallerie di arte antica, una di arte contemporanea e un appartamento storico. Conserva prevalentemente pitture (anche di Raffaello, Tiziano, Parmigianino) e opere provenienti da chiese della città e dei suoi dintorni.