I più divertenti parchi divertimento in Italia

Le Cornelle è un parco faunistico in provincia di Bergamo, che consente di ammirare animali provenienti da qualsiasi parte del mondo , come la rara tigre bianca. Al suo interno troviamo anche un rettilario e la voliera più grande d'Italia.

Leolandia si trova in in provincia di Bergamo ed è un parco divertimenti immerso nel verde e con più di 40 attrazioni e giostre adatte ai bambini di tutte le età . Al suo interno sono inoltre presenti una fattoria didattica, un acquario, un rettilario, un orto didattico, e la famosa Minitalia con le sue 160 riproduzioni di monumenti in miniatura.

Gardaland é sicuramente il parco a tema più famoso del nostro Paese. Inaugurato nel 1975, si estende su una superficie di circa 445.000 metri quadrati e offre più di 40 attrazioni. A Gardaland sono presenti giostre adatte ad ogni età come Peppa Pig Land (la novità del 2018) e ad alto tasso adrenalinico come l'Oblivion ed il Blue Tornado.

Nel nostro Paese sono presenti numerosi parchi divertimento che consentono di regalarsi una giornata all'insegna dello svago in compagnia di tutta la famiglia . Immensi ettari di verde con decine di attrazioni di ogni tipo, dalle classiche e sempre emozionanti montagne russe a spettacoli di intrattenimento per grandi e piccini.