Cinque magnifiche Spa dove rifugiarsi e farsi coccolare

La vacanza in una Spa può rappresentare una valida alternativa alle classiche ferie al mare o in montagna. Un'ottima occasione per staccare la spina e trascorrere qualche giorno di completo relax tra piscine termali, fanghi, hammam, sauna, idromassaggio, massaggi di vario genere e molto altro ancora.

Ecco, quindi, cinque diversi centri benessere nel nostro Paese ospitati in splendide location ed in grado di garantirvi trattamenti personalizzati di ogni genere.

1. Bauer Palladio Hotel & SPA - Venezia

Il Palladio Hotel & SPA si distingue per la sua vista mozzafiato e per la sua location davvero esclusiva. Si tratta, infatti, di una struttura inserita in un convento restaurato del XVI secolo che si affaccia direttamente sulla laguna di Venezia e non molto distante da Piazza San Marco. All’interno dell’Hotel troviamo inoltre 4 giardini botanici, angoli relax ed una Spa con vasche di vapore, bagni idromassaggio, hammam e otto sale di trattamento con vista mozzafiato.

2. Fonteverde - Siena

Al secondo posto della nostra classifica si posiziona il resort Fonteverde; una struttura inserita in una residenza medicea del XVII secolo dal grande fascino. Fonteverde offre una Spa completamente attrezzata, 2 piscine all'aperto, 5 piscine coperte, una sauna, una palestra e 2 ristoranti. Non dimentichiamo le acque termali delle sorgenti di Fonteverde conosciute fin da tempi antichissimi e ricche di fluoro, magnesio e zolfo.

3. Adler Thermae Spa Resort - Siena

Sempre in provincia di Siena troviamo l’Adler Thermae Spa Resort. Una struttura ospitata in una splendida villa circondata dalla campagna, distante solo 19 km dai vigneti di Montalcino. Un resort dotato di terme con ampie piscine esterne ed interne e Spa di lusso con diverse saune e bagni turchi.

4. QC Terme Grand Hotel Bagni Nuovi - Sondrio

Per chi cerca il relax in montagna ecco il Grand hotel Bagni Nuovi, in provincia di Sondrio. Un hotel di lusso nel cuore delle Alpi ospitato in un elegante edificio in stile art nouveau. Un capolavoro architettonico che vanta inoltre una vista mozzafiato e delle terme con trenta differenti pratiche di benessere e sette vasche all’aperto.

5. Romeo Hotel - Napoli

Tre vasche-piscina rigeneranti e idroterapiche, un percorso kneipp, bagno turco e la sauna finlandese, stanza del sale per l’haloterapia, la sauna a infrarossi e le docce emozionali; ecco alcune delle caratteristiche distintive dell’offerta del Romeo Hotel a Napoli. Una struttura ospitata all’interno dello splendido Palazzo Lauro, di fronte al porto di Napoli.

