Le migliori terme in Italia

Nel nostro Paese sono presenti moltissimi complessi termali di vario genere, adatti a tutte le esigenze. Località dove ritemprare il corpo e lo spirito e dove trascorrere qualche giorno di completo relax.

Nella nostra rassegna delle migliori terme in Italia troviamo, in particolare, località che spiccano per la loro storia, per la bellezza del paesaggio o per i servizi offerti, adatti a tutta la famiglia.

Scopriamo, quindi, quali sono le più belle terme del nostro Paese.



1. Terme di Saturnia

Al primo posto della nostra classifica troviamo le terme di Saturnia, in provincia di Grosseto. Un insieme di sorgenti termali situate nel comune di Manciano, immerse in un incantevole contesto naturalistico con enormi vasche calcaree create nel corso dei secoli dalle acque con una temperatura di circa 37 gradi.

2. Terme di Bormio

I bagni di Bormio, in Alta Valtellina, vantano un’acqua termale che sgorga dalla montagna ad una temperatura compresa tra i 37°C e i 40°C. Ricordiamo in particolare lo stabilimento dei Bagni vecchi con antiche strutture che risalgono all’epoca romana. Citiamo, inoltre, il bagno turco naturale della Grotta Sudatoria di San Martino, scavato nella roccia.

3. Terme di Sirmione

Sull'ultimo gradino del podio troviamo le terme di Sirmione alimentate da acque che nascono nel bacino del Monte Baldo a quasi 800 metri di altezza. La penisola di Sirmione vanta due stabilimenti termali, il Catullo ed il Virgilio con acqua bollente che rifornisce le piscine con affaccio sul lago di Garda.

4. Abano e Montegrotto

Nella nostra rassegna non potevano mancare Abano e Montegrotto, un comprensorio termale della provincia di Padova che vanta spa e alberghi per tutte le esigenze e per tutte le tasche. Citiamo in particolare le Terme Preistoriche di Montegrotto e le Piscine Leonardo da Vinci di Abano, una prestigiosa struttura a quattro stelle.

5. Aquardens Pescantina

Proseguiamo la nostra rassegna con lo stabilimento termale Aquardens Pescantina, in provincia di Verona. Si tratta di uno dei parchi termali più grandi in Italia, sviluppato su un'area di oltre 5000 mq con vasche, lagune, grotte e cascate di acqua che sgorga ad una temperatura di 47°C . Una struttura per tutta la famiglia, dotata anche di centro wellness che si estende su una superficie di 1.500 metri quadri.

6. Bagni San Filippo

Bagni San Filippo è una frazione del comune italiano di Castiglione d'Orcia, nella provincia di Siena. Si tratta di un piccolo paese nel sud della Toscana, tra la Val d'Orcia e il Monte Amiata, conosciuto fin dall'antichità per le sue calde acque termali che qui hanno creato un paesaggio caratterizzato da bianche formazioni calcaree, cascatelle e piccole vasche calde dove fare il bagno nel mezzo del verde bosco rigoglioso.

7. Terme di Fordongianus

Concludiamo il nostro viaggio con le Terme di Fordongianus, in Sardegna. Si tratta di un complesso termale archeologico risalente al II secolo d.C., di epoca romana. Le sorgenti che alimentano queste terme sgorgano alla temperatura di 55°, con acque sulfuree.