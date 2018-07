Un’app ed un festival per promuovere i tesori Unesco del Sud Italia

“Rete Siti Unesco” è il nuovo progetto promosso da quattordici siti del sud Italia patrimonio dell'umanità; un’iniziativa che punta sulla nuove tecnologie e su un festival per promuovere tesori come la Reggia di Caserta, la Costiera Amalfitana, i siti archeologici di Paestum e i trulli di Alberobello.

Cuore del progetto sono il portale www.unesconet.eu ed un’app dedicata in grado di offrire vari servizi al turista come visite virtuali, informazioni approfondite sulle caratteristiche e sulle peculiarità dei territori e la possibilità di costruire itinerari personalizzati.

Inoltre fino al 14 agosto nei 14 siti Unesco verranno organizzati vari eventi del #UNESCOfestivalexperience con seminari, spettacoli e rappresentazioni teatrali.

Il progetto “Rete Siti Unesco” prevede un investimento di 1.080.000 euro ed è stato finanziato dal Ministero per i Beni culturali e promosso dall’Unione province italiane.