Settimana bianca in Italia: 5 mete da non perdere

Scegliere la migliore località per una settimana bianca in Italia non è una facile decisione. Nel nostro Paese esistono infatti tanti ottimi comprensori sciistici con numerose tipologie di piste; località con alberghi per ogni budget e rifugi super attrezzati dove assaporare squisiti piatti tipici locali. Cittadine che offrono anche tante altre attività oltre allo sci, dallo shopping nei negozi delle migliori marche a Spa dove trascorrere qualche ora di relax.

Scopriamo, quindi, quali sono le migliori località italiane dove passare una fantastica settimana bianca.

1. Madonna di Campiglio

Madonna di Campiglio è una delle località sciistiche più famose del nostro Paese. Un piccolo paese tra le Dolomiti del Brenta e il Parco nazionale dell’Adamello con un ottimo comprensorio sciistico esteso per oltre 380 chilometri. Località che inoltre non deluderà gli snowboarder e i freestyler che potranno divertirsi all’Ursus Snowpark sulla cima Grostè. Madonna di Campiglio vanta, inoltre, una ricca vita notturna con numerosi locali alla moda.

2. Cortina d’Ampezzo

Sul secondo gradino del podio della nostra classifica troviamo Cortina d’Ampezzo; un piccolo borgo alpino in provincia di Belluno che fa parte di uno dei più grandi comprensori sciistici del mondo, il Dolomiti Superski con oltre 1200 km di piste. Cortina d’Ampezzo è anche nota per il suo glamour, una meta gettonatissima da star e personaggi dello spettacolo.

3. Sestriere

Nella nostra rassegna troviamo anche Sestriere, località diventata celebre anche per il suo villaggio Olimpico. Stazione sciistica principale del comprensorio della Via Lattea con oltre 400 chilometri di piste. Una cittadina inoltre dalla ricca offerta con centri benessere, rifugi attrezzatissimi e negozi di ogni genere.

4. Cervinia

Cervinia fa parte del comprensorio Matterhorn Ski Paradise, con oltre 350 km di splendide piste e diversi circuiti da fondo. Una località ideale per le famiglie, per chi sta imparando a sciare e per gli appassionati di snowboard con l’Indianpark dotato di rail e kicker. Una delle strutture migliori e più attrezzate di tutto l’arco alpino a cui si affianca il Gravity Park, con uno spettacolare half pipe.

5. Livigno

La nostra rassegna si conclude con Livigno, una località vicino al confine con la Svizzera con un comprensorio sciistico considerato uno dei più moderni d’Italia e dotato di 115 km di piste da discesa e 30 km di anelli da fondo. Inoltre le bellissime terme di Bormio, a soli 40 minuti, consentono di conciliare gli sport invernali con qualche ora di relax.

