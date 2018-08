Cinque mete poco conosciute da visitare nel weekend

Il nostro Paese vanta località meravigliose che tutto il mondo ci invidia; centri storici, spiagge, parchi naturali molto noti, visitati ogni anno da milioni di turisti.

Esistono, però, anche luoghi poco conosciuti che si distinguono per la loro eccezionale bellezza: giardini davvero unici, antichi borghi, incantevoli laghi e molto altro ancora.

Ecco, quindi, cinque splendide mete meno note, perfette per un weekend fuori porta in compagnia degli amici o della tua dolce metà.

1. Civita di Bagnoregio - Viterbo

Civita è nota per essere denominata "La città che muore" a causa dell’importante fenomeno erosivo che ne minaccia l’esistenza.

Situata in provincia di Viterbo, fu fondata ben 2500 anni fa dagli Etruschi ed è uno dei borghi più belli d'Italia con varie case medievali ed una vista mozzafiato grazie alla sua particolare posizione. Tra i luoghi di interesse ricordiamo la chiesa di San Donato, Palazzo Alemanni, sede del Museo Geologico e delle Frane e il Palazzo Vescovile.

2. Parco dei Mostri di Bomarzo - Viterbo

Il Parco dei Mostri di Bomarzo è un posto davvero unico; si tratta infatti di un parco naturale ornato da molte sculture risalenti al XVI secolo che ritraggono animali mitologici, mostri e divinità. Si estende all’interno di una foresta di 3 ettari e ospita edifici ispirati all’architettura classica, dalle caratteristiche davvero particolari come la Casa Pendente.

3. Lago di Resia, Curon Venosta in Alto Adige

Il Lago di Resia è un bacino artificiale situato a 1489 metri s.l.m. costruito per la produzione di energia idroelettrica. Situato in una delle più belle zone dell’Alto Adige, si distingue per il campanile romanico del XVI secolo che emerge dalle profondità del lago; si tratta dell’unica traccia visibile del borgo di Curon, sommerso dopo la costruzione del lago e successivamente ricostruito più a monte.

4. Il giardino di Ninfa - Cisterna di Latina

Il giardino di Ninfa è uno dei parchi più belli del nostro Paese; si tratta di un giardino all'inglese, situato nel territorio del comune di Cisterna di Latina all’interno dell'area della scomparsa cittadina medioevale di Ninfa di cui rimangono solo alcuni ruderi. Grande otto ettari, ospita al suo interno oltre un migliaio di piante di vario genere ed è attraversato da numerosi ruscelli oltre che dal fiume Ninfa.

5. Sant’Agata de’ Goti - Benevento

Sant’Agata de’ Goti, in provincia di Benevento è uno splendido borgo conosciuto anche come la “Perla del Sannio” per il suo particolare fascino. Una località che vanta un bellissimo borgo, utilizzato come set cinematografico per diversi film e cortometraggi italiani. Oltre che per il suo centro storico, Sant’Agata de’ Goti si distingue per i suoi eccellenti vini (l’Aglianico e il Falanghina) e per il ponte sul Martorano dall’incantevole vista sulle case costruite a strapiombo sul costone di roccia.