Vacanze sul lago: le 5 mete più belle in Italia

Il lago rappresenta un'interessante alternativa alla classica vacanza al mare o in montagna. Una tipologia di vacanza sempre più apprezzata dagli italiani grazie alle numerose località in grado di offrire non solo Sole e bagni, ma anche escursioni nella natura, sport acquatici ed una buona cucina locale. Una vacanza al lago è, quindi, un’ottima occasione per concedersi qualche giorno di relax godendo di paesaggi altamente suggestivi, con la possibilità di visitare curati centri storici e antichi borghi.

Scopriamo, quindi, quali sono i laghi più belli dove trascorrere le prossime vacanze.



1. Lago di Como

Como e il suo lago rappresentano un bel mix di arte, cultura ed incantevoli paesaggi. In città non può mancare una visita la centro storico e al Duomo. Inoltre la funicolare Como – Brunate offre la possibilità di godere di un meraviglioso panorama sul lago.

Consigliamo inoltre una visita a Lecco e al suo museo Manzoniano e a Bellagio, un’affascinante cittadina, dal caratteristico centro storico.

Segnaliamo, infine, l’incantevole isola Comacina sul lago di Como e l’elegante località turistica di Cernobbio.



2. Limone sul Garda (BS)

Situata all’estremità settentrionale del Lago di Garda ed un tempo rinomata per la coltivazione di agrumi e limoni, è la meta ideale per le famiglie e per chi cerca una vacanza di relax e tranquillità. Non mancano spiagge con sabbia bianca, sdraio e ombrelloni ed un caratteristico porticciolo. Curato il centro storico e la Chiesa di San Rocco. Ricordiamo, infine, le belle terrazze che offrono un incantevole panorama sul lago.



3. Lago d'Iseo

Collocato tra le province di Brescia e Bergamo, il lago d'Iseo è la meta ideale per chi cerca una vacanza nel verde. Un lago che offre vari lidi completamente attrezzati con la possibilità anche di praticare diversi sport acquatici, dalla canoa al windsurf. Ricordiamo inoltre le gite in battello che consentono anche di scoprire le varie cittadine che sorgono lungo il lago. Infine non mancano centri termali e sentieri per gli amanti della natura.

4. Lago Maggiore

Le Isole Borromee sono sicuramente l'attrazione principale del lago Maggiore. Partiamo dall’Isola Bella con il suo giardino in stile barocco, per poi passare all'Isola Madre con il museo dedicato alla famiglia Borromeo ed infine l'Isola dei pescatori con le sue numerose trattorie, ovviamente, specializzate in specialità di pesce. Citiamo inoltre la cittadina di Stresa con i suoi alberghi direttamente sul lago e i giardini di Villa Taranto (tra i paesini di Pallanza e Itra).

5. Lago Trasimeno

Concludiamo la nostra rassegna con il Lago Trasimeno, il più esteso lago dell'Italia centrale. Una meta che si distingue per le sue splendide cittadine come Castiglione del Lago con numerose tombe etrusche, Città della Pieve con il caratteristico borgo medioevale e Panicale con la sua quattrocentesca Chiesa di S.Sebastiano. Infine le tre isolette ed il Parco regionale del lago, meta ideale per gli appassionati di birdwatching.