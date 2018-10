Vacanze nel Nord ed Est Europa: 5 sconosciute città da visitare nel 2018

Prosegue il nostro viaggio alla scoperta delle più belle località europee e dopo la classifica delle migliori capitali e la rassegna dedicata alle più belle e poco conosciute città del nostro continente è ora venuto il momento di scoprire cinque interessanti mete nel Nord e nell'Est Europa.

Città fuori dai classici percorsi turistici, ma ricche di fascino e di storia; destinazioni spesso sottovalutate che offrono invece monumenti spettacolari, una ricca vita notturna e molto altro ancora.

1. Aarhus, Danimarca

Nominata Capitale Europea della Cultura per il 2017, Aarhus in Danimarca è una città che vanta interessanti musei come l'ARoS Aarhus Kunstmuseum che espone opere contemporanee e internazionali ed il sotterraneo museo vichingo. Ricordiamo, inoltre, la Cattedrale di San Clemente di Aarhus con affreschi risalenti al periodo dal XIV al XVI secolo e Den Gamle By, il museo all'aperto della vecchia città con case secolari in legno.

2. Turku, Finlandia

Al secondo posto della nostra classifica troviamo Turku in Finlandia. Una città risalente al XIII secolo, nota per il castello, la fortezza medievale ed il suo museo di storia. Una delle mete più visitate del Paese che offre anche un'interessante cattedrale del XIV secolo ed incantevoli strade lastricate lungo il fiume Aura, piene di ristoranti.

3. Gyor, Ungheria

Gyor è un’affascinante città ungherese che vanta numerosi edifici risalenti a secoli passati come la basilica di Santo Stefano, originariamente romanica, ricostruita in stile gotico e barocco. Ricordiamo inoltre i vari musei, le terme e la chiesa benedettina di Sant'Ignazio di Loyola, costruita sulla forma della chiesa del Gesù a Roma.

4. Iasi, Romania

Al quarto posto della nostra rassegna troviamo Iasi, seconda città della Romania dopo Bucarest. Meta che offre numerose attrazioni come chiese, teatri, palazzi storici e parchi botanici. In particolare non può mancare una visita alla Cattedrale di Santa Parascheva, (chiesa ortodossa del XIX secolo in stile rinascimentale ), alla Chiesa dei Tre Gerarchi e al Palazzo della Cultura circondato dai curati giardini del Palas Park.



5. Bacharach, Germania

Bacharach in Germania è una piccola cittadina con soli 2000 abitanti, ma ricca di fascino. Un piccolo borgo situato nel cuore della valle del Reno, in mezzo a fitte foreste, racchiuso da possenti mura medievali. Citiamo in particolare il castello fortificato e le casette piene di torri.

