I Paesi più pericolosi per viaggi e vacanze

Da evitare, se possibile, anche la Giordania a causa dell’ elevato rischio di terrorismo . In particolare, si raccomanda di non visitare le aree immediatamente prossime al confine con la Siria e con l’Iraq. La Farnesina consiglia infine di valutare con attenzione l’opportunità di recarsi nelle città di Zarqa e Ma’an.

Nella nostra rassegna troviamo anche Panama. In questo Paese si sono verificati infatti diversi episodi di criminalità (compresi sequestri di persona ) indirizzati in particolare nei confronti di stranieri. Si sconsiglia inoltre di effettuare viaggi e spostamenti nella parte orientale della provincia del Darién (zona di confine con la Colombia) e nei quartieri popolari della capitale quali Curundù, Chorrillo, San Miguelito e la zona di Vera Cruz.

Inoltre registrando il proprio viaggio su”, si può restare in contatto con l’Unità di crisi del Ministero degli Esteri, facilitando l’assistenza in caso di eventuali interventi di soccorso.

Stai per partire per unao un viaggio all’estero? Ti consigliamo allora di consultare il sitoche ospita numerose tipologie di informazioni e le avvertenze relative a specifiche nazioni con i comportamenti più adeguati ai quali attenersi durante il soggiorno. Sito di grande utilità, aggiornato costantemente dal Ministero degli Esteri.