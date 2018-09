SolarImpact: lo yacht di lusso alimentato dal Sole

SolarImpact è un moderno yacht di lusso, in mostra al Cannes Yacthing Festival 2018, dotato di 300 mq di pannelli solari utili ad alimentare la propulsione elettrica di questa imbarcazione lunga 24 metri. Energia solare immagazzinata all'interno di una batteria al litio da 720 kWh che garantisce fino a 10 ore di navigazione, con una velocità che può arrivare a 22 nodi.

Per quanto riguarda la propulsione, su questo yacht troviamo due motori elettrici da 500 kW, alimentati a energia solare ed estremamente silenziosi e due unità a combustibile da 65 kW con funzione di range extender.

Uno yacht che vanta, inoltre, sistemi di controllo della navigazione automatizzati e basati sull'intelligenza artificiale, che consentono la conduzione dell'imbarcazione anche da parte di una sola persona.

Da ricordare anche la struttura interna con 4 cabine doppie, una cabina armatoriale ed una per l’equipaggio. Uno yacht infine dalla forma originale, dotato inoltre di un’innovativa tipologia di chiglia finora utilizzata solo nelle grandi navi.

