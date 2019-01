Airbnb: 5 alloggi davvero insoliti

Airbnb è un servizio conosciuto in tutto il mondo che consente di prenotare in pochi click alloggi di vario genere messi a disposizione da privati. Un portale che offre ben 4 milioni di case vacanze in affitto in più di 191 Paesi, per tutte le esigenze e per tutti i gusti. Sistemazioni adatte per le famiglie, per un viaggio di lavoro e anche per una vacanza last minute.

Su questo portale è, inoltre, possibile trovare alloggi davvero particolari, strutture insolite in grado di garantire una vacanza davvero fuori dal comune.

Ecco allora la nostra classifica delle case più stravaganti disponibili su Airbnb.



1. Una casa sull’albero alle Hawaii

Al primo posto della nostra classifica troviamo una casa sull’albero nelle isole Hawaii, situata a poche decine di chilometri dalla costa, nel bel mezzo della giungla. Un alloggio con terrazza e bagno, confortevole e curato, in grado di accogliere due persone. Non manca inoltre un letto sospeso al piano terra ed un angolo cottura dotato di lavello. Una struttura davvero unica, in grado di garantire una vacanza nel massimo relax.



2. Un vero castello inglese

Sul secondo gradino del podio troviamo un castello situato nella regione della Cumbria, una contea del Nord-ovest dell'Inghilterra. Si tratta di una struttura costruita nel 1800 con ben 17 camere da letto che possono essere prenotate individualmente. Inoltre è anche possibile affittare l’intero castello in grado di ospitare fino a 34 persone. Una struttura che conserva ancora finestre gotiche, merli, torrette e non mancano infine porte e giardini segreti da esplorare.

3. Casa galleggiante a Copenhagen

Se state pensando ad una vacanza in Danimarca ecco allora una casa galleggiante disponibile a Copenhagen. Una struttura che ha ricevuto ottime valutazioni, in grado di ospitare due persone. Questa houseboat offre oltre alla camera da letto, una cucina, una sala da pranzo, il bagno e non manca al piano superiore un bel soggiorno ed uno spazio privato sul ponte dell'imbarcazione.

4. Isola privata in Belize

Su Airbnb è anche disponibile un'isola privata situata all'interno di uno degli atolli più belli del Belize. Un luogo ideale per gli appassionati di snorkeling e kayak, immerso nella barriera corallina e che offre inoltre una vista mozzafiato. Si tratta di una struttura per quattro ospiti con 3 camere da letto e 2 bagni, in grado di garantire un soggiorno davvero unico.



5. Faro in Croazia

La nostra rassegna si conclude con un faro in Croazia che ospita al suo interno una villa privata. Una struttura, costruita nel 1882 su un promontorio della città costiera di Medulin, in grado di ospitare 8 persone con 3 camere da letto, 4 letti e 2 bagni. Ricordiamo inoltre la vista mozzafiato e l’incantevole parco che circonda il faro.