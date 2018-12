Vacanze di Capodanno al mare: le 5 migliori destinazioni

Siete stanchi del gelido clima invernale? Ecco allora 5 interessanti mete dove trascorrere il prossimo Capodanno al caldo. Località in grado di offrire spiagge incantevoli con mare cristallino, pittoresche cittadine ed una natura incontaminata; fantastiche destinazioni con baie incontaminate e temperature dolci che vi faranno vivere l’estate in pieno inverno.

1. Bahamas

Al primo posto della nostra rassegna troviamo le Bahamas, uno dei più famosi paradisi caraibici, formato da ben 700 isole che si distinguono per la natura selvaggia e l’incantevole mare; arcipelago, meta ideale per gli appassionati di snorkeling, formato da isole disabitate o su cui sorgono molti alberghi di grandi dimensioni. Le isole che accolgono la maggior parte delle strutture ricettive sono New Providence e Grand Bahama. Vi segnaliamo, infine, la festa del Junkanoo che si svolge durante le festività natalizie: una sfilata in maschera con musica e balli simile ad una sfilata carnevalesca.

2. Santo Domingo

Sul secondo gradino del podio troviamo Santo Domingo che si affaccia sul Mar dei Caraibi. Qui non mancano ovviamente lunghe distese di sabbia bianca ed un mare incantevole come la spiaggia di Boca Chica. Consigliamo inoltre una visita alla casa museo di Diego Colombo, figlio del più famoso Cristoforo e alla Catedral Primada de América, la cattedrale più antica di tutte le Americhe. Infine vi suggeriamo un'escursione a Isla Saona, un vero paradiso con un mare cristallino dove è possibile fare il bagno tra stelle marine giganti.

3. Canarie

Le Canarie sono un gruppo di sette isole che sorgono a pochi chilometri di distanza dal continente Africano. Un territorio spagnolo, di origine vulcanica, ideale per trascorrere il Capodanno, a poche ore di volo dall'Italia. Tra le mete consigliate troviamo Tenerife, la più grande tra le sette isole, ideale per sport acquatici o attività naturalistiche e Gran Canaria con le sue meravigliose dune di Maspalomas.

4. Cuba

Nella nostra rassegna troviamo anche Cuba, un’isola dall’atmosfera unica nel Mar dei Caraibi che offre incantevoli spiagge ed un ecosistema ricco di biodiversità. Ricordiamo inoltre L'Avana, capitale dell’Isola, con il suo centro storico dichiarato patrimonio dell'umanità dall'Unesco. Non può mancare inoltre una visita alla Plaza de la Revolucion ed una passeggiata sul lungomare Malecòn.

5. Messico

La nostra rassegna si conclude con il Messico, un’ottima meta dove trascorrere il Capodanno in grado di offrire spiagge incantevoli ed affascinanti siti archeologici. Vi suggeriamo in particolare la spiaggia di Puerto Aventuras, ideale per gli appassionati di snorkeling, e Tulum che conserva interessanti testimonianze della cultura Maya.

