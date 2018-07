Airlander 10: crociere di lusso in dirigibile

Il dirigibile potrebbe nei prossimi anni tornare di moda grazie all’Airlander 10: un innovativo mezzo di trasporto che promette crociere nei cieli destinate a facoltosi clienti.

Sviluppato inizialmente per l’esercito degli Stati Uniti, questo dirigibile si è successivamente evoluto in un mezzo civile dalle dimensioni mastodontiche. I suoi 92 metri ne fanno infatti il velivolo più lungo al mondo, con una cabina che arriva a ben 46 metri di lunghezza.

Realizzato dalla Hybrid Air Vehicle, l’Airlander 10 sarà in grado di ospitare 18 persone in una crociera nei cieli di tre giorni; un viaggio in grado di offrire panorami mozzafiato grazie alle ampie vetrate aperte su entrambi i lati del velivolo.

Nonostante alcuni incidenti di percorso, lo sviluppo di questo mezzo procede senza sosta e ora è possibile dare un primo sguardo agli interni della cabina. L’Airlander 10 vanterà una lounge attrezzata di divani, spazi relax, una zona ristorante con bancone bar ed una serie di lussuose suite matrimoniali.