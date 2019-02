Elysium: la Las Vegas europea con parco a tema Disney e pista di Formula 1

Elysium è il nome di una nuova città che verrà costruita in Spagna dal colosso del turismo Cora Alpha sul territorio di Castilblanco, nel comune di Badajoz. Un incredibile progetto di 1200 ettari che prevede un investimento di ben 3,5 miliardi di dollari per la costruzione di un hotel 5 stelle dotato di casinò, un parco a tema probabilmente realizzato in collaborazione con Disney ed un altro hotel 4 stelle sempre a tema.

Elysium ospiterà inoltre un parco acquatico, un centro conferenze, un'arena per sport e concerti da 40mila posti, un campo da golf a 18 buche, un porto e ovviamente un villaggio residenziale da 2mila abitazioni.

Cora Alpha ha inoltre in progetto di ampliare la città con una seconda fase che prevede la costruzione di altri alberghi, una pista di Formula 1 e altre attrazioni turistiche.

Questo fantastica città dovrebbe essere pronta entro il 2028, ma le prime strutture dovrebbero essere disponibili nel giro di quattro anni.