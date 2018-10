In Svizzera la funivia più alta del mondo

E’ in Svizzera, a Zermatt, la funivia trifune più alta del mondo. Una struttura di ultima generazione che collega la stazione a monte Trockener Steg con il Matterhorn glacier paradise sul Piccolo Cervino, a 3883 metri sul livello del mare.

La Matterhorn glacier ride vanta 25 cabine create dallo studio di design Pininfarina con 28 posti a sedere. Quattro delle cabine sono state denominate "Crystal ride", per i migliaia di cristalli Swarovski inseriti anche all’interno. Non manca inoltre un pavimento trasparente, un allestimento in pelle e alcantara ispirato alle auto di lusso, illuminazione Led che ricrea un cielo stellato e ampie vetrate panoramiche.

Questa funivia ha una capacità fino a 2000 persone all’ora con un viaggio che richiede nove minuti. La sua costruzione è iniziata nel 2016 ed è costata 45 milioni di euro.

