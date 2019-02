Gli hotel di ghiaccio più spettacolari al mondo

Siete stanchi dei soliti alberghi e volete provare un'esperienza diversa dal solito? Perché allora non soggiornare in un hotel realizzato interamente di ghiaccio e neve? Strutture per chi non teme il freddo ed in grado di garantire una vacanza davvero fuori dal comune. Nati negli anni 90' in Svezia, questi alberghi sono in grado di accogliere anche centinaia di persone in ambienti davvero unici e dalla vista mozzafiato.

Scopriamo allora quali sono i cinque migliori hotel di ghiaccio del mondo.

1. Ice Hotel di Jukkasjärvi - Svezia

Il primo posto della nostra classifica è occupato dall'Ice Hotel di Jukkasjärvi in Svezia. Si tratta del primo primo hotel di ghiaccio mai costruito ed è inoltre il più grande di tutto il mondo con una superficie di ben 5000 mq. Una struttura con 65 camere, dotata anche di saune, zone relax ed un balcone sul tetto, da cui ammirare l'aurora boreale. Albergo che vanta inoltre favolose sculture, ovviamente di ghiaccio, realizzate da noti artisti provenienti da tutto il mondo.

Scopri di più su Expedia.it



2. Hotel de Glace - Canada

In seconda posizione troviamo l’Hotel de Glace in Canada, una struttura di lusso che vanta camere e sculture realizzate anche da alcuni artisti della Disney. Un albergo, quindi, dallo stile fiabesco con 44 camere, 29 delle quali suite. Non manca infine un centro benessere e stanze a tema.

Scopri di più su Expedia.it



3. Snow Village - Finlandia

Lo Snow Village di Kittillä in Finlandia occupa il terzo gradino del podio della nostra classifica. Una struttura realizzata con 15.000 tonnellate di neve con un’impressionante rete di tunnel dall’illuminazione davvero suggestiva. Un albergo ovviamente realizzato di ghiaccio, dal ristorante alla discoteca con una temperatura che oscilla tra -2 e -5 °C.

Scopri di più su Expedia.it



4. Kirkenes Snow Hotel - Norvegia

Nella nostra classifica troviamo anche il Kirkenes Snow Hotel in Norvegia. Un hotel immerso in uno scenario da favola con letti dotati di materassi ad isolamento termico, circondati da blocchi di ghiaccio. Tutte le 20 camere dell'hotel sono decorate a tema con splendide sculture di ghiaccio illuminate. Questo albergo ospita inoltre tre ristoranti ed offre tour in motoslitta, escursioni in slitta trainata da husky, pesca sul ghiaccio o escursioni a caccia dell'aurora boreale.

Scopri di più su Expedia.it

5. Sorrisniva Igloo Hotel - Norvegia

La nostra rassegna termina con il Sorrisniva Igloo Hotel in Norvegia. Un hotel realizzato con 250 tonnellate di ghiaccio e circa 7 mila metri cubi di neve che ospita al suo interno 26 camere da letto, quattro suite decorate, una cappella ed un bar. Un raffinato albergo che offre anche numerose attività per i suoi ospiti come escursioni e percorsi in motoslitta.

Scopri di più su Expedia.it