Camere da letto realizzate all’interno di aerei in mezzo alla foresta, strutture fatte di ghiaccio o costruite sott’acqua, sono solo alcune delle caratteristiche degli alberghi più strani presenti nella nostra rassegna. Hotel davvero bizzarri fatti di sale o realizzati all’interno di vagoni ferroviari.

Scopriamo, quindi, quali sono i 5 hotel più strani al mondo.

1. Hotel Costa Verde, Manuel Antonio National Park - Costa Rica

Al primo posto della nostra classifica troviamo l’Hotel Costa Verde in Costa Rica. Un albergo davvero originale che ospita una suite costruita all’interno di un aereo: un Boeing 727, circondato completamente dalla foresta del Manuel Antonio National Park. Suite che vanta, inoltre, una splendida vista sull’Oceano.



2. Lumilinna Snow Castle di Kemi - Finlandia

In Finlandia si trova un albergo fatto interamente di ghiaccio e neve; una struttura edificata ogni anno con un'architettura diversa e che può arrivare fino a 20.000 metri quadri, ospitando al suo interno oltre alle stanze per gli ospiti, anche bar, sale da pranzo ed una chiesa. Hotel con 20 camere in cui si dorme in appositi sacchi a pelo utili a difendersi dalla rigida temperatura interna di -5 gradi centigradi.

Scopri di più su Expedia.it



3. Poseidon Undersea Resort - Isole Fiji

Sul terzo gradino del podio troviamo il Poseidon Undersea Resort: un albergo sottomarino dotato di 24 suites costruite a 12 metri di profondità, collegato alla superficie grazie ad un sistema di ascensori. Un hotel immerso in uno splendido fondale delle isole Fiji, che consente di godere della vista marina grazie ad una struttura realizzata in plastica acrilica trasparente.

4. Featherbed Railroad B&B Resort - California

Nella nostra rassegna degli alberghi più strani al mondo troviamo anche il Featherbed Railroad B&B Resort in Nord California. Si tratta di nove vagoni ferroviari, ristrutturati e trasformati in romantiche camere da letto, ognuna con un diverso tema. Camere che vantano anche tutti i comfort di un tradizionale albergo, dal WiFi alla vasca idromassaggio.

Scopri di più su Expedia.it



5. Palacio de Sal - Bolivia

Il nostro viaggio tra i più bizzarri hotel del mondo si conclude con il Palacio de Sal in Bolivia. Un struttura realizzata interamente di sale grazie alla vicinanza con uno dei deserti più grandi del mondo, il Salar de Uyuni. Si tratta di un enorme deserto salato con una dimensione di ben 10.582 km². Un hotel dotato di 16 camere, bagno turco, idromassaggio, sala massaggi e diversi campi da golf.

Scopri di più su Expedia.it