Le 5 più belle isole tropicali del mondo

Per chi vuole trascorrere una vacanza indimenticabile, ecco la nostra classifica delle cinque più belle isole tropicali al mondo. Veri e propri paradisi naturali con acqua limpidissima e incontaminate barriere coralline che consentono di ammirare una flora ed una fauna veramente particolari. Mete dall'atmosfera unica, con spiagge mozzafiato e grandiosi paesaggi, ideali per una luna di miele o per una vacanza in famiglia.

1. Isola filippina di Palawan

Al primo posto della nostra classifica si posiziona l'Isola filippina di Palawan che con le sue lagune nascoste ha ispirato il romanzo The Beach, trasformato poi nel celebre film con Leonardo DiCaprio. Descritta da Jacques Cousteau come il luogo più bello che abbia mai esplorato, questa isola ha tutte le caratteristiche di un vero paradiso con le sue spiagge bianche e il suo mare incontaminato. Una meta ideale per chi cerca il massimo relax a diretto contatto con la natura. Qui si possono infatti ammirare le tartarughe marine verdi che nuotano tranquillamente vicino alla riva o le iguane che vagano liberamente.

2. Isole Fiji

Questa ex colonia britannica del Pacifico meridionale, a sud-ovest delle Hawaii, è un vero paradiso tropicale formato da più di 300 isole. Le isole più grandi, Viti Levu e Vanua Levu, sono di origine vulcanica, mentre il resto dell'arcipelago è formato da isolotti corallini immersi in lagune dalle acque calme, ideali per nuotare e fare snorkeling.

Conosciute in particolare per le lussuose isole private e per gli esclusivi resort all-inclusive, le Fiji sono note anche anche per la loro eccezionale ospitalità.

3. Isola di Bora Bora

Situata al centro dell'Oceano Pacifico meridionale, l'isola di Bora Bora offre la possibilità di prendere il sole su fantastiche spiagge di sabbia bianca, fare un giro nella laguna in barca o immersioni in un eccezionale parco naturale sottomarino tra pesci e coralli. Inoltre Bora Bora è un posto molto romantico, con tramonti spettacolari, ideale per una luna di miele.

4. Maldive

Le Maldive sono un arcipelago nell'Oceano Indiano formato da 1.190 isole raggruppate in 26 atolli con 200 isole abitate e più di 80 con resort per i turisti. Le Maldive offrono un'ampia offerta con villaggi turistici pensati principalmente per le famiglie e resort di lusso, ideali per la luna di miele. Con spiagge incontaminate e lagune cristalline sono una meta ideale per chi ama le immersioni subacquee potendo vantare anche fantastiche barriere coralline.

5. Isla Mujeres, Caraibi

Isla Mujeres è un'esotica località del mar dei Caraibi con una delle barriere coralline più grandi al mondo, ideale per chi ama praticare lo snorkeling o più in generale gli sport acquatici come kayak o windsurf.

Isla Mujeres è il luogo ideale per una romantica vacanza in coppia o con la famiglia; località che si distingue per le sue ville da sogno, spesso disponibili in affitto anche per brevi soggiorni.

Isola che offre anche splendide spiagge di sabbia bianca e la possibilità di vivere un’esperienza indimenticabile, nuotare insieme con uno squalo balena.