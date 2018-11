I laghi più belli del mondo

Ecco la nostra classifica dei migliori laghi del mondo, con acque cristalline che non fanno rimpiangere le isole dei Caraibi. Vere piscine naturali incastonate in meravigliosi paesaggi dal Tibet alla nuova Zelanda.

Laghi dalle mille forme, colori e dimensioni circondati da splendidi scenari tra cime innevate e meravigliose cascate.

1. Lago Yamdrok, Tibet

Al vertice della nostra classifica si posiziona il lago Yamdrok, uno dei laghi sacri del Tibet. Ritenuto il Guardiano Femminile del Buddhismo tibetano è chiamato anche lago di corallo o lago di giada verde, rispettivamente per la sua forma irregolare e per le sue acque pure e cristalline. Lo Yamdrok offre, inoltre, una vista spettacolare essendo circondato dalle meravigliose vette innevate dell’Himalaya.

2. Lago Taupo, Nuova Zelanda

Sul secondo gradino del podio troviamo il lago Taupo in Nuova Zelanda; il più grande lago d'acqua dolce dell'intera Oceania con una superficie di 616 chilometri quadrati. Località ideale per gli amanti della pesca e degli sport acquatici, che si distingue per l’incantevole paesaggio con varie cime innevate che circondano il lago.

3. Lago Tahoe, California

Il lago Tahoe è noto per le sue acque cristalline e per i suoi colori unici, che vanno dall’azzurro allo smeraldo; acque che riflettono inoltre le cime innevate tutte intorno. Il lago Tahoe è infatti situato tra le montagne della Sierra Nevada, al confine tra California e Nevada ed è famoso anche per le sue spiagge e gli impianti sciistici nelle vicinanze.

4. Lago Malawi, Malawi, Mozambico, Tanzania

Il lago Malawi è il terzo lago più grande del continente africano con una lunghezza di ben 560 km ed una larghezza di 75 km. Un vero paradiso per gli amanti dello snorkeling grazie alla sue acque cristalline dove vivono alcune specie di pesci uniche al mondo.

5. Laghi di Plitvice, Croazia

La nostra rassegna si conclude con i sedici laghi di Plitvice alimentati dai fiumi Bijela Rijeka e Crna Rijeka e da sorgenti sotterranee. Laghi inseriti all’interno di un Parco Nazionale, (Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco) collegati tra loro da una serie di meravigliose cascate che si riversano nel fiume Korana. Laghi che distano poco più di 200 chilometri da Trieste.