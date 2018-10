Se non amate il freddo e l’inverno, ecco cinque località dal clima torrido con temperature spesso superiori ai 30 gradi. Zone dal clima estremo che hanno fatto registrare anche punte di 70 gradi; aree isolate in mezzo al deserto o città ricche di storia.

Scopriamo, quindi , quali sono i luoghi più caldi del mondo.



1. Death Valley, California

La Valle della Morte si trova in California al confine con lo stato del Nevada. La Death Valley è un Parco nazionale americano molto famoso in USA, che vanta panorami mozzafiato e noto per le sue temperature estreme con la media in estate di circa 47 gradi. Ricordiamo inoltre le ampie vallate desertiche circondate dalla montagne ed il punto più basso d’America, a 86 metri sotto il livello del mare.

2. Timbuktu, Mali

Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, Timbuctù è un'antica città del Mali nota non solo per la sua architettura e per i suoi monumenti (come le tre moschee storiche Djingareyber, Sidi Yahiya e Sankoré), ma anche per il termometro che non scende quasi mai al di sotto dei 30 gradi con temperature che hanno raggiunto anche i 49° C.



3. Dasht-e-Lut, Iran

Il deserto di Dasht-e-Lut, in Iran è uno dei luoghi più caldi del Pianeta con una temperatura record che ha superato di poco i 70° C. Si tratta di uno dei luoghi più aridi della Terra dove non vive nessuna specie vivente. Un luogo, comunque, di grande fascino riconosciuto nel 2016 Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.

4. Ghadamès, Libia

Ghadamès in Libia è una città-oasi nota anche come “Perla del deserto”. Una località Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco che sorge ai confini con Algeria e Tunisia, nota per il suo centro storico con incantevoli abitazioni tradizionali. Ghadamès si distingue anche per il suo clima con una temperatura media di 40 gradi e picchi che possono superare i 55° C.



5. Bangkok, Thailandia

Concludiamo la nostra rassegna con Bangkok in Thailandia, eletta la città più calda del mondo dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale a causa di una temperatura media annua di circa 30° C. Città famosa per i suoi templi riccamente decorati, con il quartiere reale di Rattanakosin, sede del sontuoso Grande palazzo reale e del sacro tempio di Wat Phra Kaew.

