Mare d’inverno: 5 destinazioni per fuggire dal freddo

Stanchi del rigido clima invernale? Ecco allora 5 fantastiche località che vantano un ottimo clima durante tutto l’anno.

Incantevoli destinazioni con spiagge di sabbia bianchissima, una natura lussureggiante e fantastici resort.

Mete dove l'estate continua almeno fino a marzo, adatte a tutti, dalle famiglie alle coppie in luna di miele.



1. Maldive

Al primo posto della nostra classifica troviamo le Maldive, un Paese tropicale nell’Oceano Indiano composto da 26 atolli ad anello formati da più di 1000 isole. Destinazione famosa per le lagune di acqua blu e per le lunghe barriere coralline. Il clima equatoriale rende queste isole visitabili soprattutto nel periodo che va da metà dicembre ad aprile con una temperatura dell’acqua sempre calda (dai 28 ai 34 gradi) ed una temperatura dell’aria che varia tra i 28 e i 32 gradi.

2. Giamaica

In seconda posizione troviamo la Giamaica, isola dei Caraibi dove fa caldo tutto l'anno; qui di fatto l'inverno non esiste con la temperatura del mare compresa fra 24 e 30 gradi. Località che vanta un paesaggio lussureggiante con foreste pluviali e spiagge con fantastiche barriere coralline.

3. Dubai

Modernissimi grattacieli, spiagge di sabbia bianca, deserto e favolosi parchi acquatici, ecco alcune delle fantastiche attrazioni di Dubai. Destinazione da visitare in inverno in particolare da novembre ad inizio dicembre, quando le condizioni climatiche sono buone e l’acqua del mare ha temperature ideali. Località dall’offerta davvero ampia che va dalla sua spiaggia all'ombra del Burj Al Arab (l'iconico hotel a forma di vela) al Dubai Mall, il più grande centro commerciale al mondo.

4. Costa Rica

La Costa Rica è un piccolo Paese del centro America, affacciato sul mar dei Caraibi. ll periodo migliore per un viaggio in Costa Rica è quello tra dicembre a marzo con la temperatura dell’acqua del mare costante tutto l’anno ed intorno ai 27 gradi. Vi segnaliamo in particolare le spiagge sul versante pacifico e l’isola del cocco, parco naturale dichiarato dall’Unesco patrimonio dell’umanità.

5. Seychelles

La nostra rassegna termina con le Seychelles, un arcipelago di 115 isole lambite dalle acque dell’Oceano Indiano, al largo dell'Africa orientale. Meta nota per le incantevoli spiagge, le barriere coralline e le riserve naturali. Destinazione ideale per tutti, dalle famiglie alle coppie in viaggio di nozze che può contare su un clima caldo e tropicale per tutto l’anno con una temperatura costante di 28 gradi circa.