I migliori Carnevali del mondo

Il Carnevale è l'occasione ideale per un viaggio alla scoperta di località davvero suggestive dove si svolgono sfilate in maschera di ogni genere: dal famosissimo Carnevale di Rio con le sue stupende ballerine di samba, ai raffinati travestimenti e party di gala organizzati a Venezia.

Ricordiamo inoltre il noto Mardi Gras di New Orleans con le sue forti connotazioni creole e i 15 giorni di festa per il Carnevale di Santa Cruz de Tenerife.

Scopriamo, quindi, quali sono i 5 Carnevali più belli e famosi del Pianeta.

1. Carnevale di Rio de Janeiro: il migliore ed il più famoso

Il primo posto della nostra classifica è occupato dal Carnevale di Rio de Janeiro, il più famoso al mondo. Evento noto per i suoi carri allegorici e per le migliori scuole di samba che si esibiscono nell’enorme struttura del Sambodromo. Ballerine e ballerini dai costumi sfavillanti che si preparano tutto l’anno per questa fantastica manifestazione. Evento che inizia 40 giorni prima di Pasqua e dura quattro giorni (da Sabato a Martedì) con le sfilate principali che si svolgono Domenica e Lunedì.

2. Carnevale di Venezia: il più elegante

Il secondo gradino del podio della nostra classifica è occupato dal Carnevale di Venezia; un evento che si svolge in uno scenario unico al mondo, famoso per la sua eleganza e le sue feste organizzate in diversi palazzi storici, dove è anche possibile ammirare splendidi costumi d’epoca. Evento che si svolge per circa venti giorni ed inizia due settimane prima del Mercoledì delle Ceneri.

3. Carnevale Santa Cruz de Tenerife: il più divertente

Nella nostra rassegna non poteva mancare il Carnevale di Santa Cruz de Tenerife alle Isole Canarie; una manifestazione ricca di musica e colori, famosa in tutto il mondo grazie alle spettacolari murgas, forme di teatro di strada che coinvolgono gruppi composti da musicisti, ballerini, attori e comparse. Una festa davvero coinvolgente e divertente con sfilate, concerti, feste, che inizia la settimana precedente il Mercoledì delle Ceneri e dura circa due settimane.

4. Il Carnevale di New Orleans: la festa in maschera più importante degli Stati Uniti

Il Carnevale di New Orleans è un evento che ha le sue radici in Europa a partire dal 17esimo e 18esimo secolo; una manifestazione di origine francese chiamata Mardi Gras. Si tratta dell'appuntamento carnevalesco più importante del Nord America, che richiama ogni anno migliaia di visitatori da tutto il mondo. Protagonisti sono gli storici club Krewe che si occupano dell’organizzazione dei balli e delle feste in maschera. Altra caratteristica è il lancio dai carri di collane di perline, dobloni e altri oggetti luccicanti, utilizzati dalla folla come ricordo di questa particolare festa. Il giorno più importante è ovviamente il Martedì Grasso con i preparativi che iniziano già dai primi giorni di gennaio.

5. Colonia: il Carnevale delle donne

La nostra rassegna si conclude con il Carnevale di Colonia che inizia con la Weiberfastnacht, la giornata dedicata alle donne che si aggirano per le strade della città tagliando con le forbici tutte le cravatte degli uomini, ricompensandoli poi con un bacio. Non mancano poi parate, cortei e particolari manifestazioni come il Karnevalssamstag, il Carnevale del sabato dove gli uomini, vestiti con eleganti giubbe rosse commemorano l’onore dei soldati di Colonia. Questa manifestazione inizia la settimana del Martedì Grasso e dura circa sei giorni.

