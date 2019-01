I migliori aeroporti del mondo

In terza posizione troviamo l’aeroporto di Tokyo Haneda; una struttura che offre ai viaggiatori un planetario ed un museo che espone note opere d'arte. Ricordiamo inoltre la terrazza del quinto piano del terminal 2 dotata un pavimento illuminato da ben 4.000 luci LED. In questo aeroporto sono, inoltre, presenti più 20 ristoranti giapponesi in cui gustare particolari piatti tradizionali.

